"¿En Perú no tienen otro tema más importante que estar nombrándome?", dice la 'Dama del hampa' sobre crimen en SMP

Jimena Araya 'Rosita', la venezolana conocida como la 'Dama del Hampa', niega tener algún vínculo con Verónica Andreina Montoya Araujo, 'Roxy', la mujer que estaría involucrada en el asesinato y descuartizamiento de dos jóvenes en un hostal en San Martín de Porres.

Tras la detención de 'Roxy' en una discoteca en Pueblo Libre, se difundió una fotografía de la extranjera con Jimena Araya, quien estuvo en Perú en el mes de agosto realizando unas presentaciones, cuando tenía condición migratoria de turista.

La imagen de ambas juntas empezó a despertar sospechas en las autoridades, quienes ya investigan si existe alguna vinculación entre ambas mujeres. Por eso, a través de sus redes sociales, Jimena Araya se pronunció.

'Rosita' lamentó que en Perú se le relacione con temas relacionados al hampa y que la prensa solo lo hace porque no tiene otro tema más importante.

Venezolana detenida por caso de descuartizados en Lima tenía 'amistad' con 'La Dama del Hampa' Venezolana detenida por caso de descuartizados en Lima tenía 'amistad' con 'La Dama del Hampa'

"No sabía que la gente comete un delito por tomarse una foto con sus fans. ¿Será que en Perú no tienen otro tema más importante que estar nombrando tanto mi nombre? La envidia los mata, claro que sí", declaró.

Por eso, indicó que ella solo se tomó una foto con Verónica Montoya Araujo, como lo hace con tantos seguidores que le piden una instantánea y no por eso hay una relación entre ellas.

"A ellos les dio la gana de involucrarme porque yo tengo una foto con esa chica que realmente no sé quién es. Porque no la conozco. Me tomo foto con ella, como me puedo tomar foto con cualquiera (...)"

Además, Jimena Araya lamentó que en nuestro país se le eche la 'culpa' a los venezolanos por la 'xenofobia'. "Qué bendito problema que todo lo que pasa en Perú los culpables somos los venezolanos. Lamentablemente estamos ahorita viviendo una situación muy dura en ese país por la xenofobia contra los venezolanos", finalizó.