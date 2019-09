'Machelo' amenazó de muerte a sus cómplices 'Tarra' y 'Guasón' por hablar de macabro crimen en hostal 'Señor de Sipán'

Desde la clandestinidad, el venezolano apodado ‘Machelo’, cabecilla de la banda criminal extranjera que controlaba la venta de drogas, prostitución, extorsión y el cobro de cupos en Fiori, ha amenazado de muerte a los integrantes de su propia organización delictiva para que no lo delaten ni den detalles del doble asesinato y descuartizamiento de dos amigos, en el hostal ‘Señor de Sipán’, en San Martín de Porres.



La advertencia de ‘Machelo’ -que habría fugado a Bolivia y cuya identidad se desconoce, pues dio un nombre falso- ha surtido efecto, pues se ha mantenido en silencio Angelberth Díaz Colina (19), ‘Tarra’, uno de los que, según detectives de Homicidios, habría degollado y descuartizado a Rubén Matamoros Delgado y al peruano Jafet Torrico Jara.



Para la policía, no existen dudas de que ‘Machelo’ ordenó y dirigió la masacre.



“Hey, soy ‘Machelo’, anda al hotel Sipán para hacer una mudanza, porque he picado (matado) a dos personas”, le dijo ‘Machelo’ a Abraham Perozo Borjas, ‘Guasón’, la noche del domingo 8 de setiembre.



Este ha señalado a la policía que se siente amenazado y teme por su vida.