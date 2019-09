'Tarra' exige garantías para él y su mamá a cambio de revelar identidad de asesinos en crimen en hostal en SMP

Sabe quién lo hizo, pero quiere seguridad. Angerlbert Díaz Colina 'Tarra', implicado en el asesinato de Jafet Torrico y Rubén Matamoros en un hostal en San Martín de Porres, dio su declaración durante la audiencia que ordenó 15 meses de prisión preventiva contra él y Abraham Perozo Borja 'Guasón'.

En medio de la citación, 'Tarra' aceptó que él sabe quienes son todos los implicados en el macabro hecho y está dispuesto a señalar quién hizo qué, pero solo lo hará si se le garantiza protección a él y a su madre.

“Estoy dispuesto a señalar quién hizo qué, yo no soy cómplice (...) pero declararé si garantizan mi seguridad y la de mi mamá”, sostuvo. Además, indicó que, desde su detención, viene recibiendo amenazas de muerte.

Por otro lado, 'Guasón' cambió su testimonio y aseguró que 'Tarra' no es uno de los asesinos pues cuando lo vio, estaba llorando y siendo apuntado con una pistola. Sin embargo, en una primera declaración, había dicho que nunca vio que amenazaran a su compatriota.

“Me llamó ‘Machelo’ (...) cuando llegué, a ‘Tarra’ lo tenían apuntado con una pistola. Él estaba asustado y llorando. Me dijo (‘Machelo’) tú vas a bajar la bolsa y me apuntó, yo agarré la bolsa porque no quería morir (...) Siento miedo por mi familia y mis hijas, tengo miedo de que les hagan algo”, manifestó.