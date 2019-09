Venezolana se despide del peruano descuartizado en hostal de SMP: "Siempre te vi como un buen amigo"

El peruano Jafet Caleb Torrico Jara, uno de los jóvenes descuartizados en un hostal de San Martín de Porres, tenía cercanía con los venezolanos que habían llegado al Perú. Incluso, asistía a las fiestas 'peruzolanas' con Rubén Matamoros Delgado, el otro asesinado.

Una ciudadana venezolana le dedicó un extenso mensaje en la cuenta de Facebook de Torrico Jara. Según ATV, que reveló el mensaje, el peruano habría intentado enamorarla, sin embargo, ella solo la quería como un amigo.



"Siempre estabas enamorándome, pero siempre te vi como un buen amigo (...) me dijiste que tú te querías hacer cargo de mis bebés y te dije que yo me venía a Colombia, me diste muchos consejos y me dijiste muchas cosas lindas. Yo que te conozco estoy segura que te dejaste llevar por el otro venezolano", indicó la llanera-quien no fue identificada por el noticiero.



La venezolana agregó que Torrico Jara le demostró que no todos los peruanos son "iguales porque fuiste muy grande, especial conmigo".



Las partes de los cadáveres de Jafet Caleb Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado fueron descuartizados por varias personas y luego sus partes fueron dejadas en zonas de San Martín de Porres y el Rímac.