Día de la Mujer: Smartick y Cabify presentan becas para que niñas peruanas aprendan matemáticas [FOTOS]

Dos de las empresas tecnológicas más importantes de Hispanoamérica se unen para lanzar becas dirigidas a niñas de 10 países, incluido el Perú, para que puedan estudiar matemáticas a través de inteligencia artificial.



Si hay un sector donde es necesario aumentar la presencia de las mujeres es en el tecnológico, y para conseguirlo hacen falta niñas a las que les gusten las matemáticas. Pensando en ello, Smartick, la startup que enseña matemáticas a niños de todo el mundo mediante inteligencia artificial, y Cabify, la plataforma de movilidad más importante de la región, se unen para lanzar las Becas Cabify, con las que niñas de 4 a 14 años podrán dominar las matemáticas y, con ello, tener un futuro tecnológico en sus manos. Además, Cabify rendirá homenaje a las mujeres que, gracias a sus inventos, han impactado la industria de la movilidad, en el marco del Día Internacional de la Mujer.



Smartick, con una experiencia de seis años en la enseñanza de las matemáticas online para niños en etapa escolar, tiene datos que demuestran que, en el desempeño de esta materia, no existe la brecha de género que sí se da más adelante, en el momento crítico en el que los adolescentes eligen sus carreras profesionales. En ese sentido, dar la máxima confianza a las niñas con las matemáticas es el combustible que necesitan para aumentar su presencia en las profesiones tecnológicas.



“De nada sirve tratar de enseñar a las jóvenes las oportunidades que les ofrece el mundo tecnológico si no les atraen las matemáticas. Necesitamos niñas que, cuando lleguen a la edad de elegir cursos universitarios, puedan escoger matemáticas avanzadas y materias que llevan a las carreras del sector tecnológico, que, en la mayoría de los casos, aseguran su futuro profesional”, explica Javier Arroyo, cofundador de Smartick.

Ricardo Weder, presidente global de Cabify, profundiza en esa idea: “En Cabify celebramos el inmenso impacto que tienen las mujeres en nuestra industria, no solamente aplaudiendo la labor diaria de nuestras colaboradoras y asociadas conductoras, sino enalteciendo a todas aquellas mujeres que han tenido un impacto en la tecnología y la movilidad gracias a sus inventos. Queremos, además, seguir impulsando que cada vez más mujeres sobresalgan en la ciencia y la tecnología, y es por ello que junto con Smartick, estaremos promoviendo las Becas Cabify, pues estamos convencidos de que, por medio de la educación en ciencias y matemáticas de jóvenes niñas, podremos impulsar esta meta”.



La historia del automóvil tiene a la mujer de protagonista curiosa en algunos de sus capítulos más épicos, como el primer trayecto largo de más de 100 kilómetros, que realizó Bertha Benz, esposa de Carl Benz, inventor del primer vehículo automotor. La alemana, aprovechando que su marido dormía, se subió en el vehículo, montó a sus dos hijos y se fue a ver a su familia, desde Mannheim hasta Pforzheim, en Alemania. Bertha conducía así un vehículo que, además, había ayudado a financiar con su dinero, pero la ley de entonces impidió patentarlo también a su nombre.



“En Smartick celebramos las historias de estas pioneras y queremos trasladar sus modelos a las niñas de hoy. Ellas tienen que aprovechar las oportunidades que no tuvieron sus predecesoras y servirse de todos los recursos, como las matemáticas, para emprender carreras tecnológicas con las que cambiar el mundo a mejor. Como lo hizo el automóvil”, añade Javier Arroyo.

Conscientes de la importancia de fomentar el estudio de las ciencias y matemáticas entre las niñas, Cabify y Smartick otorgarán 1,500 becas a niñas de 10 de los 11 países en los que Cabify está presente. Gracias a ello, 50 alumnas aprenderán matemáticas personalizadas mediante inteligencia artificial durante un año y sin ningún costo, mientras el resto lo hará con un descuento del 50% durante tres meses. El valor total de las becas es de 100 mil dólares.



Estas becas se otorgarán en España, México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, República Dominicana, y el Perú, y se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Las alumnas becadas se darán a conocer el próximo 2 de abril. Los padres que quieran inscribir a sus hijas para participar en las Becas Cabify podrán hacerlo del 8 al 18 de marzo llenando la solicitud en este link.