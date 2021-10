Desató un horrendo baño de sangre. Raúl Enrique Sánchez Córdova (25) asesinó a cuchilladas a su abuelita paterna Yolanda Alejandrina Corrales Corrales viuda de Sánchez (85) en su propia cama y a la anciana Regina Mamani Quispe (68), quien la cuidaba desde hace 20 años, en una residencia familiar, en La Molina. Una de las hijas contó con mucho pesar “Mi madre me llamó por teléfono y me dijo: ”¡Estoy ensangrentada. Por favor, vengan a ayudarme!”, y colgó. Cuando llegué me dijeron que estaba muerta”, sostuvo llorando Silvia Solís Mamani.

A las 8:20 de la mañana, Doña Regina Mamani, llamó por teléfono a su hija mayor y le dijo: “El hijo de los señores se ha puesto violento, tiene un cuchillo en la mano y se pasea de un lado a otro. Nos hemos (ella y la abuelita) encerrado en una habitación”, luego colgó. A los pocos minutos volvió a llamar a su hija y le dijo “Estoy ensangrentada. Por favor, vengan a ayudarme”, y volvió a colgar atemorizada. Esta fue la última comunicación con su hija.

Sus hijas rápidamente se pasaron la voz y tomaron un taxi desde Villa María del Triunfo hasta la calle Los Datileros 155 en urbanización Santa Felicia, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Un policía de la comisaría de Santa Felicia, que llegó a la casa alertado por la emergencia, les dijo que ambas mujeres habían sido atacadas y estaban muertas. Un contingente policial ingresó a la residencia y atraparon, escondido en una de las cuatro casas, al autor del terrible asesinato. Los peritos de criminalística y el fiscal de turno llegaron al recinto para las diligencias de rigor. Se confirmó que ambas ancianitas tienen heridas punzopenetrantes en varias partes del cuerpo.

Primero llegó su padre e intentó ahorcarlo

Incluso, el padre de Raúl Enrique, Dagoberto Sánchez Corrales, fue alertado por una llamada telefónica de su hermana, y le indicó que su hijo estaba muy violento y que incluso arrojó al piso a la trabajadora Regina Mamani. Cuando el progenitor llegó a la casa, su hijo le dijo:. “Tengo que bañarme. No puedo estar manchado de sangre”. Lo miró fijamente y enseguida intentó ahorcarlo. Su progenitor temiendo lo peor, le dijo: “Voy por la llave para limpiar todo”, y salió de la casa para pedir ayuda.

“Ese tipo era violento. A mi madre varias veces la ha agredido y daba señales de violencia como golpear la mesa y la puerta. Le daba a mi mamá golpes de puño. Nosotras le decíamos que ya no vaya a trabajar y ella no quería dejar de hacerlo. Cuidaba a la abuelita desde hace 20 años. Queremos que ese asesino pague con cárcel por lo que le hizo a mi madre. Dicen que era esquizofrénico y si estaba enfermo porqué no lo internaron en un centro. Que se vaya preso ese maldito”, dijeron sus abrumadas hijas.





