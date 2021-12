Al borde de la muerte de la muerte se encuentra un menor de 16 años al ser atacado a cuchilladas por sus dos amigos durante una pelea cerca del parque ´Los Jazmines´, en El Agustino.

“Una vecina me contó que mi hijo se peleó con ‘Benja’ (Benjamín) y luego se metió ‘Pichón’ a defenderlo. A ambos les pegó y ellos en cólera, sacaron cuchillos y atacaron a traición a mi hijo cuando se dirigía a mi casa. Le incrustaron los cuchillos en el cuello”, dijo Karina García Gonzales (36), madre del adolescente.

Indicó además que ambos agresores escaparon y sus familias los tienen escondidos. El menor fue trasladado al hospital Dos de Mayo y su estado es delicado. Necesita 10 unidades de sangre.

Puede ver: Hombre ebrio intenta prender fuego a expareja y amiga





Masacró y violó hijastra

Alfredo Solórzano Aquino (21), ‘pollo gordo’, ultrajó a su hijastra venezolana, de apenas 3 añitos, y la masacró a golpes, en El Agustino, para hacer creer a la familia que se cayó de las escaleras. Todo quedó al descubierto y este sujeto fue detenido en una casa en Huarochirí.

“La menor tiene traumatismo encéfalo craneano. Está grave. El sujeto dijo a la familia que se había caído, pero luego se comprobó que también fue abusada sexualmente cuando su pareja salía a trabajar. Él se dedica a la venta de droga y a raíz que se descubrió todo, estuvo escondido en casa de familiares. Arrojó un paquete con marihuana y tenía en su poder 66 ketes de pasta básica de cocaína”, dijo el coronel PNP Jorge Barboza, jefe de la División Policial Centro 2.

Los policías de Depincri El Agustino, al mando del comandante PNP Ángel Gonzales, lo buscaron en casa de sus hermanas, sus padres separados y siete hostales en diferentes puntos de la capital. Finalmente se refugió en casa de su padrastro, ubicada en el sector Unión Bellavista de San Antonio de Chaclla, en Huarochirí, y allí fue detenido.

El agresor también tiene denuncias por agredir a su expareja y a su actual compromiso, que es una joven venezolana, madre de la pequeña agraviada, con quien tiene un hijo.





Atacan a balazos casa de abuelita y hieren a nieto

Está aterrada y teme lo peor. Sicarios atacaron a balazos la casa de una abuelita comerciante e hirieron a su nieto de 10 años, en su inmueble, en El Agustino. Dijo consternada que la expareja de su hijo, que radica en España, contrató sicarios para que primero la maten y luego atenten contra su familia.

El horrendo ataque fue a las 6:30 de la tarde en calle Las Guirnaldas, en el sector de Santoyo. “Estaba arreglando la mercadería en la sala y me agaché para recoger un producto que se me había caído. Casi de inmediato escuché disparos y sentí que iba bala pasó muy cerca de mi cabeza. El sicario disparó varias veces desde la reja de la calle y uno de los balazos le cayó en la pierna izquierda a mi nieto. Acuso a la expareja de mi hijo, ambos radican en Barcelona, España. Ella mandó que me maten porque le dije a mi hijo que pida una prueba de ADN para asegurarse de la paternidad del hijo que tiene ella”, dijo doña Margarita Chávez (53).

Agregó que antes del ataque, su hijo le mandó un audio en el que lo amenazan de muerte. “Uno de los maridos de ella mandó mensaje a mi hijo con amenazas de muerte. Le dice que primero me va a matar y luego se va a meter con mis hijos. Esa mujer ha mandado sicarios para que me ataquen. Estoy desesperada e iré hasta las últimas consecuencias para frenar esta extorsión, porque eso es lo que hace, ella quiere que mi hijo le deje el departamento que tiene en Barcelona”, dijo la negociante de productos de piñatería.





También lee: