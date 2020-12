Juntando todos sus ahorros, una madre de familia y su hijo compraron una motocarga, color azul, valorizada en más de 10 mil soles, para trabajar en el Mercado Mayorista, pero ladrones sin corazón la robaron aprovechando que estaba estacionada, en El Agustino.

El hijo de María Chávez (42) contó que el hecho sucedió, en horas de la madrugada, en la cuadra dos de la avenida Garcilaso de la Vega. “Terminé de trabajar a las dos de la mañana y como no encontré sitio en la cochera la dejé estacionada en la calle. Me fui a mi casa y a las siete de la mañana ya no estaba. Me confié”, contó el primogénito.

La unidad fue robada pese a que el joven la dejó bien asegurada. “Hace 15 días la habíamos comprado. Estaba nueva, sin golpes, solo con un sticker. Yo era quien la usaba para laborar”, precisó.

Los autores serían parte de una banda que roba ese tipo de vehículos pues un día antes también hubo otro robo a pocas cuadras.