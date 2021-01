Era el terror de las mamitas. El feroz Edwin Luis Romero Olivar (24), ‘perrín’, jaloneó y arrastró a una mamita para robarle su cartera, pero en plena fuga, fue detenido por los policías de la comisaría de El Agustino.

La agraviada, que resultó con lesiones en las piernas, contó a la policía que estaba en el paradero, entre la calle Polo Jiménez y Renán Olivera, cuando el sujeto se abalanzó sobre su cartera. Ella intentó evitar el robo, forcejeó durante unos segundos con el sujeto, pero finalmente fue arrastrada por la vereda.

El presunto ladrón escapó corriendo, pero no se imaginó que testigos del hecho llamaran a la policía de la comisaría de El Agustino, y ellos lo atraparan a unas cuadras del lugar. Luego fue conducido a la delegación.

“Ese sujeto me tiró un puñete en la mano y me tumbó al piso, luego me arrastró cuatro metros para robarme la cartera”, dijo la agraviada a la policía.