Por: José Yucra

¡Salvajes! Raqueteros en mototaxi arrastraron más de dos cuadras a la comerciante de ropa Jamilee Maldonado (26), a quien minutos antes habían robado su celular y mil 350 soles, en El Agustino .

La mujer terminó con heridas en todo el cuerpo. Echada en su cama, pues tiene descanso médico para una semana, la joven contó que llegó a su casa luego de trabajar.

‘COGOTEADA’

“Tenía 900 soles, que era de mi negocio, y mi mamá me dio 400 soles para ir a pagar al banco. Salí y a media cuadra, entre los jirones Osores y Chaviña, un delincuente me cogió del cuello, me robó y corrió a un mototaxi”, contó. Ella lo persiguió y se agarró del vehículo con la esperanza de que algún vecino hiciera algo para detenerlo, pero nadie actuó. Todo fue grabado por cámaras de seguridad.