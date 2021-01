¡Salvajes!. Raqueteros en mototaxi arrastraron más de dos cuadras a la comerciante de ropa, Jamilee Maldonado (26), a quien minutos antes habían robado su celular y mil 350 soles, en El Agustino. La mujer, que asegura vivió el peor momento de su vida, terminó con heridas y raspones en todo el cuerpo.

Echada en su cama, pues tiene descanso médico de, por lo menos, una semana, la joven contó que, a las 12:10 del mediodía, llegó a su casa luego de trabajar.

Comerciante de ropa fue arrastrada por delincuentes y terminó con raspones y heridas en el cuerpo. | Foto: Eduardo Cavero

“Salí a los pocos minutos y a media cuadra, entre los jirones Esperanza Osores y Chaviña, un delincuente me cogió del cuello y con su otra mano me sacó el celular que tenía debajo de mi polo. Luego, me abrió la cartera y sacó 900 soles, que era el dinero de la ganancia de mi negocio, y 400 soles más que mi mamá me había dado para ir a pagar al banco”, contó la víctima.

Desalmados raqueteros arrastraron a comerciante de ropa luego de robarle dinero y celular. | Foto: Reproducción de vídeo

Todo fue en cuestión de segundos. Acto seguido, el hampón corrió hacia una mototaxi, color azul y blanco, que lo esperaba en el jirón Chaviña.

“Al ver eso, corrí hasta la mototaxi y me aventé. Me agarré de la parte de atrás con la esperanza de que alguien me iba a ver y saldría a cerrarle el paso, pero nadie se metió. Me arrastró una cuadra hasta que el delincuente, que iba en el asiento posterior, se dio cuenta y empezó a chancarme las manos para que me suelte. Avanzó una cuadra más y como vi que nadie se metía, me solté”, precisó mientras mostraba sus lesiones.

Desalmados raqueteros arrastraron a comerciante de ropa luego de robarle dinero y celular. | Foto: Reproducción de vídeo

Dicho acto delictivo fue grabado por cámaras de seguridad instalados por vecinos de la zona que están cansados del hampa.

Desalmados raqueteros arrastraron a comerciante de ropa luego de robarle dinero y celular. Este es el lugar.| Foto: Eduardo Cavero

Debido a la brutalidad del arrastre, la mujer terminó adolorida y con la mitad del polo roto al igual que una parte del pantalón jean.

Los lugareños dijeron que la mototaxi tenía en la parte posterior el símbolo de batman.

Comerciante de ropa fue arrastrada por raqueteros y ahora tiene el cuerpo adolorido. Así quedó su polo.| Foto: Eduardo Cavero

Precisaron que hace dos semanas, tres jóvenes fueron despojados de sus pertenencias cuando compraban en una bodega del mismo jirón.