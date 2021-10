Está aterrada y teme lo peor. Sicarios atacaron a balazos la casa de una abuelita comerciante e hirieron a su nieto de 10 años, en su inmueble, en El Agustino. Dijo consternada que la expareja de su hijo, que radica en España, contrató sicarios para que primero la maten y luego atenten contra su familia.

El horrendo ataque fue a las 6:30 de la tarde en calle Las Guirnaldas, en el sector de Santoyo. “Estaba arreglando la mercadería en la sala y me agaché para recoger un producto que se me había caído. Casi de inmediato escuché disparos y sentí que iba bala pasó muy cerca de mi cabeza. El sicario disparó varias veces desde la reja de la calle y uno de los balazos le cayó en la pierna izquierda a mi nieto. Acuso a la expareja de mi hijo, ambos radican en Barcelona, España. Ella mandó que me maten porque le dije a mi hijo que pida una prueba de ADN para asegurarse de la paternidad del hijo que tiene ella”, dijo doña Margarita Chávez (53).

Sicarios atacaron a balazos la casa de una abuelita comerciante e hirieron a su nieto de 10 años. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Agregó que antes del ataque, su hijo le mandó un audio en el que lo amenazan de muerte. “Uno de los maridos de ella mandó mensaje a mi hijo con amenazas de muerte. Le dice que primero me va a matar y luego se va a meter con mis hijos. Esa mujer ha mandado sicarios para que me ataquen. Estoy desesperada e iré hasta las últimas consecuencias para frenar esta extorsión, porque eso es lo que hace, ella quiere que mi hijo le deje el departamento que tiene en Barcelona”, dijo la negociante de productos de piñatería.

Los cuatro balazos perforaron la mampara de vidrio, atravesó toda la sala e impactó en la pierna al pequeño que hacía sus tareas escolares.









Lo matan en bodega

El reciclador Guillermo Matías Chávez Rodríguez (44), conocido como ‘memo’, quien hace 10 días fue masacrado a golpes y sufrió un grave corte en el cuello, fue asesinado a balazos por un sicario, en El Agustino. Su acompañante, un venezolano de 17 años, resultó herido en el feroz ataque.

La victima estaba tomando cerveza frente a la bodeguita ‘Jorvic’, ubicada en avenida Placido Jiménez 1070 en el asentamiento humano María Herrera de Acosta, con el menor que a veces le ayudaba a recolectar objetos reciclables en las calles.

Habían tomado 10 botellas de cerveza cuando a las 2 de la madrugada, al inicio del toque de queda, un sicario llegó por la cuadra 11 de la avenida Placido Jiménez, y le disparó a corta distancia. Lo persiguió a balazos.

El trabajador se metió a la tienda para escapar del ataque, pero se desplomó y murió a los pocos segundos.

Los bomberos llegaron al lugar y trasladaron al adolescente venezolano al hospital Hipólito Unanue, donde fue internado.

Fue atacado hace 10 días

Precisamente en este lugar, la víctima fue masacrado a golpes y le cortaron el cuello en una pelea que tuvo con los familiares de su cuñada. En aquella oportunidad, sus hermanos, denunciaron a un alférez de la policía como autor del ataque con el cuchillo.

Guillermo Chávez, salió del hospital sin imaginar que sería víctima de un cobarde ataque que le costaría la vida.





