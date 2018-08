Empleada de banco acusada de planear asalto a agencia de BCP dijo que es inocente y se entregó a la Policía

Shirley Lorena Díaz Huerta (26), acusada de ser la autora intelectual del frustrado robo de medio millón de soles en la entidad financiera donde trabajaba, en Breña, decidió entregarse a la Policía.

Minutos antes que Shirley Lorena Díaz Huerta se entregara a la justicia-la Policía ofrecía 15 mil soles por su captura-, la joven dio una entrevista a '24 Horas', alegando su inocencia por el robo frustrado en la agencia del BCP de Breña.

"Me arrepiento mil veces haber bailado durante ese momento (del robo)", dijo Shirley Lorena Díaz Huerta minutos antes que se entregara a la justicia. "Si yo no hubiese bailado, no me hubieran echado la culpa".

Shirley Lorena Díaz Huerta dijo que era inocente. (Video: 24 Horas)

Shirley Lorena Díaz Huerta agregó que su vida no es igual desde que la acusaron de planear el asalto de medio millón de soles a agencia BCP de Breña.

"He bajado de peso, no puedo comer, mi familia está mal. Tener que estar escondida. Yo no he hecho nada", dijo Shirley Lorena Díaz Huerta entre lágrimas, reiterando su inocencia.

Shirley Lorena Díaz Huerta se presentó al mediodía en el 31 Juzgado, en la avenida Abancay del Cercado de Lima, para entregarse a la justicia y mostrar su inocencia.