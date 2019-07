Fiorella Nolasco: ‘Pido que capturen a Goro, sino me va a matar’ | ENTREVISTA

Fiorella Nolasco (25) ha emprendido una titánica batalla para que sean castigados los asesinos de su hermano Roberto Torres y de su padre, el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco. El sicario Rubén Moreno Olivo, ‘Goro’, fue condenado a 25 años por el primer crimen, pero está libre. Ella teme por su vida.



¿Cómo te sientes con ‘Goro’ en las calles?

Atemorizada. Un sicario no tiene conciencia, solo rencor y eso hace que tenga sed de venganza.



¿Cómo sale libre?

La responsabilidad es del Inpe, se han coludido para soltarlo. Es ilógico que se amparen en la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, pues su detención domiciliaria era por el caso de la muerte de (la testigo) Hilda Saldarriaga, y procedía siempre y cuando no tuviera una condena pendiente. Y esta condena estaba desde el 2010 en el sistema. Aquí ha corrido dinero.

¿Lo ayudaron a huir?

Hubo colusión. La supuesta libertad domiciliaria tiene fecha de mayo y ‘Goro’ ha sido puesto en libertad el 8 de junio.



¿Cómo se enteraron?

El jueves último, cuando estuvimos en Piedras Gordas en una audiencia por el caso de mi papá. No vimos a ‘Goro’, pese a que la jueza de la sala del colegiado A lo llamó.



¿Quién les informa que ya no estaba preso?

El mismo fiscal de Crimen Organizado. Él ingresó al penal y comprobó la escandalosa fuga.

¿‘Goro’ salió del país?

No. Tengo conocimiento de que está aquí, en Chimbote. Pido que capturen a ese asesino, sino me va a matar.



¿Recuerdas a tu papá?

Mucho. Desde que mataron a mi hermano en el 2010 la vida de toda mi familia cambió y desde ahí mi papá nos fue preparando por lo que podía pasar. Tengo sus enseñanzas y su amor presentes siempre.



¿Has pensado salir del país?

Nosotras (ella y sus hermanas) nunca nos iremos de mi casa porque aquí están nuestros recuerdos, nuestros momentos en familia.