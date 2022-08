La trabajadora del Congreso de la República que denunció haber sido violada por el legislador Freddy Díaz envió un mensaje a un programa de televisión para confirmar su versión y acusar a dicho parlamentario de ultrajarla en su despacho.

El programa Al estilo Juliana difundió el audio en el que la mujer afirma que Freddy Díaz le ha “hecho daño” y que en ningún momento le ha “coqueteado”, por lo que aclaró que “jamás le ha consentido nada”.

“Y hoy más que nunca yo estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño. Que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada”, indicó la mujer en el audio.

“Yo quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás le he consentido al señor nada; entonces, no es justo y que haya aparecido ahorita. Tengo miedo”, agregó.

El caso

De acuerdo con la denuncia de la trabajadora, el hecho ocurrió el 27 de julio durante una reunión en una oficina del Congreso situada en el jirón Azángaro 468, en el edificio de nombre José Faustino Sánchez Carrión. Ella ingirió bebidas alcohólicas y luego perdió el conocimiento.

Tras varios días con paradero desconocido, el congresista Freddy Díaz se presentó este lunes en la mañana ante el Ministerio Público para brindar su testimonio luego de haber sido acusado de violación sexual por parte de una trabajadora del Poder Legislativo.

