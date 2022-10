Iba muy contento a su colegio y su vida se apagó en un abrir y cerrar de ojos. Un niñito de apenas 9 años murió en forma terrible al ser atropellado por un pesado volquete delante de su madre y hermanita , en Chosica.

Poco antes de las 8 de la mañana, Adriano C.C. (09), había salido de su casa de la mano de su madre Irma Calle Torres, y ella cargaba en la espalda a su hijita menor de menos de dos años. Avanzaban presurosos por la avenida 5ta prolongación Cajamarquilla, para llegar a tiempo al colegio particular Angelitos de Jesús de Huachipa .

Tony Manrique (18), atropelló y mató a escolar de 9 años. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

Al llegar al paradero ‘Canoa’, él se soltó de la mano de su madre y avanzaba lentamente a su costado caminando siempre a un lado de la carretera de trocha donde no hay vereda para el tránsito peatonal y es altamente peligroso porque por dicho lugar pasan volquetes, camiones, combis y autos.

En ese mismo sentido se desplazaba el volquete de placa V1X-949 y al voltear hacia la entrada de Nieveria, el pequeño escolar fue embestido por las llantas posteriores derechas del pesado vehículo.

“Le avisamos al chofer que había atropellado al niño y siguió de largo. No se detuvo, se estaba dando a la fuga. Si no fuera porque le cerraron el paso a unos metros y los vecinos impidieron que continúe escapando, no se detenía. Todo fue delante de la madre del niño. Lo trató de reanimar y abrazó pensando en que se iba a levantar. El pequeño murió cuando era trasladado al hospital de Ate”, dijo un pariente de la víctima.

Los policías de la comisaría de Huachipa, llegaron al lugar de la tragedia e intervinieron al conductor que fue identificado como Tony Boris Manrique Muñoz (18), quien según su propia madre, recién ha cumplido la mayoría de edad.

El muchacho y el vehículo fueron derivados a la comisaría de Jicamarca. Luego fue trasladado a pasar examen de dosaje etílico.

Moradores bloquearon la carretera

Ante esta desgracia en la zona, los moradores de diversos asentamientos humanos salieron a las calles y cerraron la vía principal con piedras, palos y llantas viejas y le prendieron fuego. De esta manera obstaculizaron el alto tránsito vehicular en el sector por varias horas.

Portando carteles ‘Justicia para Adrianito’ fue que los moradores gritaban en toda la zona para exigir justicia y no liberen al culpable de su muerte.

Tony Manrique, no tiene licencia de conducir. Al ser interrogado por los policías de la delegación de Jicamarca, aceptó haber atropellado al escolar.





