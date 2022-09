Hacía apenas una semana salió de la cárcel y volvió a hacer de las suyas. El exreo del penal de Cachiche (Ica), Jhon Franco Belido Patiño (40), ‘El Mostro’, fue nuevamente detenido por robar el celular a un escolar en un bus de transporte público. Encima lo golpeó por reclamarle que le devuelva su equipo, en Villa El Salvador.

SAN JUAN DE LURIGANCHO; ‘Los Injertos del Sur’ roban cajas con quesos y los atrapan

El escolar contó a los policías que salió del colegio y subió a un bus de transporte público. Sacó su celular para comunicarse con su madre y este sujeto se le acercó y le hizo conversación. Hace que se le cae una moneda y le dice al escolar que se pare del asiento para recogerla. Este momento fue aprovechado por el individuo para sustraerle el aparato telefónico de su mochila y bajar a la ‘volada’ por la avenida Lima, cerca de un conocido supermercado.

Jhon Franco Belido Patiño (40), ‘El Mostro’, fue intervenido por robar el celular a un menor y golpearlo. (Fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

Cuando el adolescente, de 15 años, se percata del robo, bajó corriendo del bus y persiguió al delincuente. Pero este y su cómplice golpearon al chiquillo y lo dejaron tirado en la vered a. Ambos sujetos intentan escapar corriendo, pero fueron atrapados por los policías de la comisaría de urbanización Pachacamac, y derivado a la delegación.

“Hace una semana he salido del penal de Ica por robo. Si, le robé el celular, pero no he golpeado al menor, él se cayó. Estoy arrepentido”, dijo cínicamente el sujeto al ser interrogado por los policías.

Será denunciado por hurto agravado y podría volver a la cárcel con su accionar delictivo.

“Este sujeto vuelve a delinquir. Salió hace pocos días del penal donde cumplió condena por robo agravado. Subió al ómnibus de transporte público, con su cómplice, y roba el celular del escolar. Luego baja corriendo y es perseguido por el menor que intenta rescatar su celular. El tipo además junto con su cómplice golpearon al menor y enseguida fue detenido. Se ha recuperado el equipo y el sujeto haber robado el celular del escolar”, dijo el coronel PNP Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2.

Se recuerda que si es víctima de la delincuencia no oponer resistencia, ni enfrentarse a los delincuentes. Tener presente que primero es su bienestar personal. Llamar a la central de emergencia 105 para comunicar del hecho a las autoridades policiales.





TE PUEDE INTERESAR: