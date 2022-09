Andrea Lessmy Maicelo Pajuelo (44), media hermana del boxeador Jonathan Maicelo, y su sobrina Merly Ramos Maicelo (19), que pertenecerían a la banda ‘Las Rapiñas del Jockey’, fueron intervenidas con ropa que habrían robado del centro comercial Jockey Plaza, en Surco.

Los detectives de Depincri Surco, al mando del comandante PNP José Téllez Palacios, las intervinieron cerca de las 11 de la noche frente al establecimiento comercial, ubicado en la cuadras 42 de la avenida Javier Prado .

Lessmy Maicelo (44) y su sobrina Merly Ramos Maicelo (19), parientes del boxeador Jonathan Maicelo, fueron intervenidas con ropa robada del centro comercial Jockey Plaza.

Tenían bolsas con prendas de vestir que las habrían sustraído con la modalidad de ‘tendeo’. Entre lo que escondían figuraba una casaca y un pantalón jean, pero además se encontró dos mochilas, cartera, cuchillo, tijeras, un trinche de cocina, precintos de seguridad rotos, celulares y dinero.

Se indicó que ellas formarían parte de la banda, conformada de seis a ocho mujeres. Mientras unas se encargan de violentar los precintos de seguridad, otras féminas se dedican a sacar las prendas robadas de las tiendas, y sus cómplices las esperan en autos afuera del recinto comercial, listos para escapar.

Ambas mujeres permanecen intervenidas en la sede policial en Surco y serían denunciadas por el delito de hurto agravado .

Fuentes policiales indicaron que Lessmy Maicelo Pajuelo ‘La Chili’, fue detenida en el año 2016 y 2019, en ambos casos, en posesión de drogas en el Callao. En junio del 2016 fue intervenida por agentes de DIRIN y Dirandro Callao. en una vivienda que alquilaba en la calle Carlos Delgado, en urbanización Los Pilares, en el primer puerto.

Se le encontró medio kilo de pasta básica de cocaína y fue acusada de distribuir droga a microcomercializadores en los barrios de Constanzo, Boterín y Castilla.

Durante el interrogatorio policial, ella confesó que tenía otros cuartos alquilados. Horas después, condujo a los agentes a dichos lugares, entre ellos al jirón Iquitos en urbanización Santa Rosa, en el Callao, y se incautó electrodomésticos, que habrían sido adquiridos con la venta de estupefacientes.

En aquella oportunidad, el deportista Jonathan Maicelo, mandó un extenso comunicado dando detalles del porqué no quiere que lo vinculen con su media hermana.

Boxeador aclara parentesco

“De niño fui abandonado por mi padre, luego de unos años, ya con uso de razón mi madre le pedía mi manutención, pero el solo dio unos mangos (unos cuantos soles) y decía que me lo daba por pena, a los 8 años oí eso de alguien que hasta ese entonces quería que me aceptara”, sostuvo.

El boxeador chalaco continuó: “Parte de su familia y hermanos míos de parte de padre me decían ‘bastardo’... palabras que ellos y hasta yo a esa edad desconocía. Entonces si sale alguien por ahí con mi apellido diciendo que es mi hermano, le hago recordar que nunca los tuve por que ahora si sé el significado de esa palabra”.

En la extensa carta, Jonathan Maicelo revela que no le gusta llevar el apellido de su padre porque le debe todo a su madre y su familia. “SI POR MI FUESE ME LLAMARÍA JONATHAN ROMAN ROMAN, por que ella junto a mis dos tías y abuela tienen ese apellido y son las que me sacaron adelante”, escribió.

Y finalizó: “Más bien si tengo este apellido, que YO le di color, es gracias a mi madre, por que ella se acogió a la ley de Fujimori, que en aquella época, las madres engañadas podían firmar a los hijos con el apellido del padre, así ellos no quieran”.





