Un robusto ladrón, en complicidad de una mujer (que empujaba un cochecito con un bebito), robó una fuerte cantidad de dinero de una botica-agente bancario, en Santa Anita.

La empleada de la botica ‘Midfarma’, ubicada en calle B mz. B lote 6 en asociación de vivienda Brisas de Mantaro II etapa , contó que a las 3 de la tarde llegó una mujer de unos 45 años al local y solicitó unas medicinas. “Parecía amable. Me pidió muchas medicinas y toda la cuenta salía 100 soles. Ella me entregó muchas monedas y me distraje contando el sencillo. Me había dado solo 50 soles”, dijo.

Ambos llegan por separado al local. Ella distrae a la empleada y la hace salir del local. Él ingresa y roba dinero.

Mientras la joven empleada contaba el dinero, la mujer hablaba por celular y poco a poco se fue alejando a un extremo del local hasta que llegó a salir del recinto. La empleada sintió que iba a escapar con las medicinas y optó por salir sin siquiera imaginar que sería víctima de unos delincuentes.

“Salí y vi que la mujer se alejaba más. La intercepté y reclamé que faltaba más dinero para completar la cuenta y se hizo la que no escuchaba y hablaba por celular. Ella caminó unos pasos y la seguí porque ya le había entregado las medicinas. La alcancé y volví a reclamarle que me entregara los medicamentos. Le di su dinero y quité el paquete con las medicinas. No me demoré ni un minuto. Al regresar, vi que no estaba el dinero de las cajas . Revisamos las cámaras de seguridad y vimos que un sujeto de contextura gruesa ingresó y robó el dinero del agente y de la botica”, dijo Gratelyz F.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que el ladrón camina de un lado a otro frente al local, siempre hablando por celular. Luego ingresa y mira los mostradores. Luego se acerca a la caja y se cerciora que no haya otros empleados. Nunca deja de hablar por celular. Finalmente se acerca a la puerta interna, la abre e ingresa. Solo de la caja del agente se robó 10 mil soles . Mientras que de la caja de la botica sustrajo 700 soles.

Los policías investigan y darán con las identidades de estos delincuentes. Además este sería su ‘modus operandis’ para cometer otros robos con la misma modalidad. Todos los videos de dicho negocio y comercios aledaños ya se encuentran en manos de los policías de Depincri Ate-Santa Anita.

