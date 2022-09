El padre de familia Enrique Moisés Rosas Nolasco (47), fue asesinado por delincuentes que intentaron asaltar a su vecino y apoderarse de su camioneta Hilux, en Pachacamac.

Los hampones llegaron hasta asociación de vivienda ‘Brisas de Pachacamac’, y encañonaron a un padre de familia en la puerta de su casa. Él se resistió a entregar las llaves de su camioneta y fue golpeado con el arma en la cabeza por los sujetos, quienes durante varios segundos lo atacaban en el suelo.

El pequeño hijito, de apenas 3 años, del hombre salió de su casa corriendo y se enfrentó a los malhechores. Empujó a uno de ellos y evitó que sigan masacrando a su padre. Esto enfureció a los asaltantes quienes escaparon a balazos sin lograr robar el costoso vehículo.

Cuando se pensó que esto no llegaría a mayores y solo se trataba de un intento de robo de vehículo, unos gritos ensordecedores alarmaron a los vecinos. Uno de los balazos provocó la muerte del padre de familia Enrique Rosas Nolasco.

“La camioneta la adquirí hace un mes. Parecía que no solo querían robarme la camioneta, sino que pretendían secuestrarme. Afortunadamente no me robaron, pero en la fuga hicieron disparos y mataron a mi vecino, quien deja en la orfandad a cinco hijos. Este ataque se suma a otros asaltos y robos en la zona. Llamamos a serenazgo y la policía y recién aparecen después de tres horas. Pedimos al gobierno central que tome medidas drásticas porque esto se está saliendo de control”, dijo el agraviado, cuya identidad no quiso revelar por temor a represalias.

La camioneta fue trasladada a la comisaría del sector. Todo el acto del intento de asalto fue grabado por una cámara de seguridad de una vivienda cercana que ya estaría en manos de la policía para dar con el paradero de los asaltantes.

Policías de la comisaría de Villa Alejandro, llegaron y acordonaron la zona a la espera de los peritos de criminalística y el fiscal de turno para las respectivas diligencias de investigación. Hallaron en la escena varios casquillos de bala.









