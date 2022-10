“ Brenda y su esposo no venían al barrio. Estaban corridos. Sabían que los perseguían y se quedaban por otro lado. Pero ese día fueron al velorio de su amiga ‘Gigi’ (Brigitte López Soto), que fue asesinada el viernes, y de paso vinieron a visitar a su madre . Llegó en un mototaxi con su esposo y sus amigos. Le advertí que dos motos lineales con sospechosos estaban en la esquina y no me hizo caso. Ella fue amenazada de muerte varias veces”, contó un vecino de la ahora desaparecida Brenda Gabriel Vera (29), quien fue asesinada vilmente de 25 balazos por sicarios. Junto a ella estaba su pareja Jair López, y sus amigos Becsavel Rafael (29) y el esposo de esta última Alejandro Ortíz (30), quienes también fueron asesinados, en Huaycán, Ate.

Se indicó que el móvil del ataque se debería a un ajuste de cuentas por motivos de cobro de cupos en obras de construcción. Tanto Brigitte López, asesinada a balazos la tarde del viernes en la zona ‘P’ de Huaycán, como su mejor amiga Brenda Gabriel, Jair López, Becsavel Rafael y Alejandro Ortíz, habrían sido atacados por los mismos sicarios, y estos serían extranjeros.

Así fue el ataque

¡Horror en Huaycán! Asistieron al velorio de su mejor amiga sin imaginar que también acabarían asesinados. Una banda de sicarios asesinó de 25 balazos a cuatro jóvenes (dos parejas) dentro de un mototaxi y dejaron con graves heridas a una bebita de 10 meses, en Huaycán, Ate.

Brenda Celene Gabriel Vera (29), su esposo Jair Cristofer López Carhuallanqui (28), y sus amigos Becsavel Noemí Rafael Llerena (29), con su bebita en brazos, y su pareja colombiano Yesneider Alejandro Ortiz Bermúdez (30), asistieron toda la tarde al velorio de su amiga Brigitte López Soto, asesinada el viernes último en la zona P de Huaycán.

A las 5 de la tarde, todos regresaron a bordo del mototaxi bajaj azul de placa 4784-5W a la vivienda de la madre de Brenda Gabriel, en UCV 191 lote 28 para descansar un rato porque pensaban regresar al velorio por la noche para acompañar a la familia y encontrarse con otros amigos para despedir a su amiga.

“Le pasamos la voz que dos motos lineales sospechosas estaban en casa esquina y ella (Brenda) no nos hizo caso. Ya en la noche salieron todos y las motos los persiguieron a balazos varias cuadras”, dijo un vecino de los desafortunados jóvenes.

A medida que el mototaxi iba avanzando, los desconocidos persiguieron a corta distancia a su objetivo y frente a UCV 189, les cerraron el paso y esta terminó por chocar con un poste de señalización. Allí mismo, tres de los sicarios les dispararon a corta distancia entre 20 a 25 balazos sin importar que la pequeña lloraba desesperadamente.

Al creerlos muertos, los pistoleros subieron a las motos lineales y escaparon a toda velocidad rumbo a la avenida José Carlos Mariátegui.

Los moradores llamaron a los policías de la comisaría de Huaycán, y ellos trasladaron a los cinco heridos de gravedad al hospital del sector. La única que se salvó fue la pequeña Y.O.R. (10 meses), hija de Becsavel Rafael y Alejandro Ortíz, quien resultó herida de un balazo en el brazo derecho.

“Mi hija salió a comprar comida. Al momento que han salido escuché disparos y mi vecina grito: “¡Vecina, vecina! A Brenda, le están disparando”. Mi hija es prestamista, tal vez por eso ha sido”, dijo llorando Irene Vera, madre de Brenda y suegra de Jair López. La joven pareja deja en la orfandad a dos niños.

Se indicó que Brenda Gabriel, tiene denuncia por extorsión, tenencia ilegal de armas, lesiones, robo agravado y hurto agravado. Jair López, tiene denuncia por tentativa de homicidio, tentativa de violación sexual y robo agravado. Becsavel Rafael, tiene denuncia por hurto simple, violencia física y violencia psicológica.





