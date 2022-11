De milagro está vivo. Cristopher Caillaux (28), iba a vender una gatita persa a unos supuestos compradores, a los que conoció por internet, pero estos sujetos no querían comprar la mascota, sino que intentaron apoderarse de la minina y su moto lineal. Él evitó el robo y terminó herido a balazos, en San Juan de Lurigancho.

El joven ofreció por sus redes sociales a la gatita de raza persa , de dos meses, y una joven mujer se mostró interesada en comprarla. Hablaron del precio y luego se citaron cerca del centro de salud ‘San Hilarión’ para hacer la transacción.

El muchacho acudió al lugar, a bordo de su moto lineal, acompañado de su novia, que llevaba a la mascotita en una mochila.

Cristopher Caillaux, fue herido a balazos por delincuentes que intentaron robarle su moto lineal. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

Llegó a la zona y no vio a la supuesta compradora. Llamó a la mujer y le dijo que estaba en una moto lineal. Ella no llegaba y él volvió a llamar al contacto. Fue allí que dos sujetos se aparecieron y se le abalanzaron para intentar asaltarlo. El muchacho forcejeó con ambos para frustrar el robo y fue herido en brazo derecho, tórax y pierna derecha . La mascotita corrió asustada y se escondió en una tienda. Su novia corrió detrás de la minina llamada ‘Mil’ y pudo recuperarla.

Cristopher Caillaux, fue herido a balazos por delincuentes que intentaron robarle su moto lineal.

“La moto se trabó y los sujetos le dispararon a mi yerno, que de milagro está vivo. Las balas no perforaron órganos vitales, solo músculos. La gatita salió corriendo y se escondió en una tienda. Afortunadamente mi hija salió ilesa del ataque. Esos sujetos querían robar la moto y tal vez a la gatita, y como no pudieron, lo atacaron a balazos. La gatita se quedará con nosotros, ya no la van a vender”, dijo preocupada Rosa Toledo.

El joven fue derivado al centro de salud y luego al hospital Dos de Mayo, pero horas después fue dado de alta debido a que sus heridas no eran de gravedad.

Los atacantes serían ciudadanos extranjeros. Los policías de Depincri San Juan de Lurigancho 1 investigan el caso y solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de las casas cercanas para dar con el paradero de los asaltantes.





