Todos los regalos de una quinceañera, que incluso mantenía en cajas y bolsas, entre otros objetos de valor fue lo que una banda de robacasas, liderados por una esbelta mujer, robó de una vivienda , en Santa Anita.

Rosa Bustamante (46), madre de la quinceañera, contó que salieron a pasear a Manchay, e incluso se llevaron a sus queridas mascotas, y regresaron por la noche a la vivienda en asociación de vivienda La Encalada.

Banda de robacasas, liderados por una mujer, robaron cuantiosos objetos de una vivienda. Incluso se robaron regalos de una quinceañera. (fotos: Mónica Rochabrum/trome)

“Al regresar vimos que la puerta tenía la chapa destrozada. Conseguimos los videos de la cámara de seguridad de los vecinos y vimos que los rateros llegaron en una camioneta. Se paran en la puerta y solo demoraron unos segundos para reventar la chapa. Robaron 2 televisores, una laptop, impresora, carteras, zapatillas, joyas y todos los regalos que tuvo mi hija en su fiesta de quince años. Incluso se llevaron secadoras y planchas de cabello, y la secadora de las mascotas”, dijo.

Recalcó que todo este robo fue delante de los vecinos que jamás sospecharon que se estaba cometiendo un robo en su casa. Todo lo sustraído superaría los 20 mil soles.

Los vecinos indicaron que la mujer, era quien dirigía todo el robo y que incluso entraba y salía de la casa con carteras llenas de objetos. “Nunca nos imaginamos que era un robo”, dijeron.

“No se llevaron la lavadora y refrigeradora porque son objetos grandes. Después todo se robaron. Mi casa estaba revuelta. Abrieron closets, voltearon camas y tiraron los cajones al piso. Tuvieron tiempo de robarse hasta las joyas, que le compré a mi hija para su fiesta de quince años, y las que me compré para lucir ese día. Incluso hasta las zapatillas nuevas, zapatos. Solo nos dejaron zapatillas viejas ”, refirió la madre de familia.

Lo más valioso para la quinceañera, como es el vestido rojo con aplicaciones doradas, y su álbum de fotos, fue lo único que le dejaron los rateros.

Solo en la cuadra se han cometido otros tres robos. “Acá no hay seguridad, no pasa la policía y menos serenazgo. Aquí cerca hay un pasaje y a las 9 de la mañana se ponen unos delincuentes a asaltar a cuanta persona pase por el lugar. Llamamos al 105 y nadie contesta. No sabemos a quién acudir”, dijeron las vecinas de a agraviada.





