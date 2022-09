Nadie está a salvo ni en su casa. Cuarenta minutos de terror vivieron varios miembros de una familia al ser secuestrados y asaltados en su propia vivienda por feroces delincuentes armados, en San Juan de Lurigancho.

Los malhechores llegaron a las 7:30 de la noche hasta la urbanización Los Artesanos , a bordo de un auto moderno color blanco. Dan varias vueltas y se estacionan cerca de un parque, pues como se trataba de un auto último modelo, no iba a despertar sospechas de los vecinos o la policía.

Facinerosos mantuvieron secuestrada a familia en su casa para robar dinero y enseres. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

Dos delincuentes bajaron y caminaron hacia una casa multifamiliar. Abrieron la puerta sin ningún problema, e ingresaron como si fuera su propia vivienda, tal vez usando un duplicado de llaves o una ganzúa. Caminaron sigilosamente a puntillas por el pasadizo hasta la habitación del único inquilino de la casa, ubicada en el primer piso.

Destrozaron la chapa de una patada y rebuscaron en todo el lugar. Robaron 7 mil soles, que el joven inquilino juntaba para abrir su propio negocio. Con el botín en una bolsa, los rateros salieron y destrozaron la puerta de otra habitación contigua. Buscaron algo de valor y al no encontrar nada, subieron sin hacer ruido por la escalera a la segunda planta.

“Estaba saliendo del dormitorio y me encañonaron. Gritaron: “¡Cállate, metete en la cama y tápate con la frazada!” , tenía miedo. No me explicaba cómo es que los delincuentes pudieron ingresar a la casa. Temía por mis sobrinitos. Me paré y volvieron a ponerme el arma en la cabeza. Amenazaron con matarme. Rogaba que los sujetos no vayan al tercer piso porque estaba mi hermana con sobrinitos. Luego ambos sujetos salieron de la habitación y buscaron más cosas de valor en otras habitaciones”, dijo Juan Huaranga .

FUGAN EN AUTO NUEVO BLANCO

Los sujetos además robaron un televisor grande, diversas pertenencias y bolsas con cajas de juguetes nuevos , que la familia compró para poner su negocio en navidad.

“Entraron y salieron varias veces de la casa con artículos robados. Todo lo metían en un auto que los esperaba en la esquina. Esos ladrones intentaron ingresar a las viviendas del tercer piso, pero no pudieron abrir la reja. Al escuchar que una niña gritó: “¡Mamá!”, esos salieron corriendo. No sé que hubiera ocurrido si lograban entrar. Eso tal vez los asustó y bajaron corriendo hacia la calle”, dijo otro agraviado.

Una cámara de seguridad de una vivienda cercana logró captar el momento de la fuga del auto hacia la avenida Wiesse. Los agraviados temen que esta banda de delincuentes sean los mismos que hace unos días cometieron un robo en la panadería cercana y a un negocio aledaño.

Dichos videos ya se encuentran en manos de los policías de la comisaria de Canto Rey, quienes se hicieron cargo de las investigaciones.





