En una intensa persecución y balacera desde San Juan de Lurigancho que culminó en El Agustino, Detectives de Robos de Dirincri, atraparon a un falso taxista, quien junto con otros sujetos, robaron computadoras, televisores y dinero de una casa de apuestas deportivas .

EL AGUSTINO: Atrapan a banda de extorsionadores que cobraban cupo a meretrices

Los agraviados, jóvenes emprendedores que apenas hace un mes se iniciaron en el negocio de apuestas, contaron que a las 2 de la madrugada, los facinerosos reventaron la puerta de una vivienda familiar, ubicada en la cuadra 1 de la avenida El Sol, y apenas ingresaron bajaron la palanca de la luz para evitar ser descubiertos.

Banda de ladrones robó computadoras, televisores y dinero de local de apuestas deportivas.

Banda de ladrones robó computadoras, televisores y dinero de local de apuestas deportivas.

Con ayuda de linternas de sus celulares fueron desmontando cinco computadoras, con CPU incluido, cinco televisores, un equipo de sonido, y además robaron mil 200 soles de la caja. Todo lo robado lo cargaron al auto Hyundai gris de placa ADL-243 que estaba estacionado en la puerta. Enseguida escaparon en dos autos.

VILLA EL SALVADOR: Buscan a atractiva mujer que ‘centró’ a hombre para que lo asesinen a balazos

A unas cuadras del lugar, el taxi gris fue descubierto por los agentes y perseguido por varias calles. El sujeto escapaba por la avenida Próceres de la Independencia, avenida 13 de Enero y Malecón Checa.

De esta manera se inició la tenaz persecución a balazos que culminó entre la avenida Riva Agüero y jirón Manuel Fumagalli, en El Agustino, donde el vehículo chocó con un auto particular y fue rodeado por los detectives antirrobos de Dirincri.

Banda de ladrones robó computadoras, televisores y dinero de local de apuestas deportivas.

Allí se intervino a Jonathan Luis Millan Anchimanya (24), ‘Gordo Jonathan’, en cuyo auto se halló todas las especies robadas del local deportivo, evidencia que también habría participado en el hurto de especies del negocio de los jóvenes emprendedores.

El sospechoso intentó defenderse y dijo: “¡Solo me hicieron una ‘carrera’ jefe, eso no es mío!”, con estas palabras intentó sorprender a los agentes que se trataba de una confusión y que él no era parte de la banda, pero esto estaba lejos de la realidad.

Este sujeto tiene denuncias por hurto agravado y pertenecería a la banda ‘Los robacasas de Santa Anita’. Fue conducido a la sede de Dirincri donde es investigado por otros robos similares. Los policías esperan recuperar el video de la cámara de seguridad del recinto robado para dar con las identidades de los otros integrantes de la banda.





TE PUEDE INTERESAR: