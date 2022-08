En una vivienda en las faldas de un cerro, en Villa María del Triunfo, policías de la comisaría de José Carlos Mariátegui, recuperaron una minivan, que había sido robada a un padre de familia , en Chorrillos.

Raúl Espinoza (54), denunció en la comisaría de Chorrillos que delincuentes robaron su minivan estacionada en la puerta de su casa, en la cuadra 7 de avenida Los Faisanes. Días después recibió constantes llamadas telefónicas de sujetos que le pedían dinero a cambio de entregarle su vehículo.

“Me llamaron para pedirme 3 mil soles y me entregarían la minivan . Hice el pago en Puente Piedra , y volvieron a llamarme, pero esta vez para exigir el pago de 5 mil soles. Les pedí que me manden foto de mi vehículo con alguna característica en particular y nunca me mandaron. Jamás me entregaron el vehículo. Ahí me di cuenta que había sido estafado”, dijo el padre de familia.

Raúl Espinoza, fue víctima de los ladrones. Le robaron su minivan, lo extorsionaron con 3 mil soles para entregársela y encima lo estafaron. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

Afortunadamente, los policías de la delegación de José Carlos Mariátegui, al mando del mayor PNP Miguel Canales, montaron un operativo y recuperaron el vehículo robado en una casita en lo alto de un cerro. De inmediato llamaron al propietario y este acudió a la delegación. Pudo recuperar su preciado bien que le costó muchos meses de esfuerzo.

“La minivan está entera, pero le borraron con pintura la placa lateral y arrancaron la delantera y posterior. Pero está completa. Agradezco a los policías y en especial al mayor PNP Canales, por recuperar mi vehículo, que lo daba por perdido. Lo compré hace unos meses con mucho esfuerzo para uso familiar y los fines de semana lo alquilo para paseos”, dijo emocionado el afectado mientras daba un fuerte apretón de manos al comisario como agradecimiento.

Se indicó que los delincuentes escondieron la minivan en esta casa alejada (La hacen dormir) para luego llevarla a provincia y venderla. En el peor de los casos son desmanteladas y vendidas por partes.

Qué hacer en caso de robo de vehículo

Policías especializados de la División de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (DIPROVE) recomiendan seguir estas recomendaciones para evitar ser víctimas de ASALTO, ROBO y/o HURTO DE TU VEHÍCULO.





· Si bajas de tu vehículo, no dejes puesta la llave en la chapa de contacto.

· No dejes los documentos de tu vehículo (tarjeta de propiedad, SOAT, etc.) en los asientos o dentro de tu vehículo.

· Al llegar a tu domicilio no te distraigas con el uso de tu celular.

· Antes de subir o de bajar del vehículo, cerciórate que no haya personas sospechosas rondando tu vehículo.

· Evita estacionar tu vehículo en la vía pública, y si lo haces considera no hacerlo en zonas oscuras.

· Evita entregar las llaves de tu vehículo a cuidadores de autos o extraños.

· Elige una playa de estacionamiento que te otorgue todas las garantías de seguridad como: guardianes, cámaras de video vigilancia, tranqueras, buena iluminación, etc.

· Si eres víctima de hurto o robo de tu vehículo, acude a la comisaría más cercana a denunciar el hecho o llama al 105 Inmediatamente.

· Al momento de producirse el robo no oponer resistencia, a fin de salvaguardar la integridad física.

· De ser posible instalar Sistema de Seguridad (GPS, trabagas, bloqueo de timón, etc).

- Llamar al número 105 (central de emergencia) o serenazgo de su distrito.

- Acudir a la comisaría más cercana y/o DIPROVE a poner la denuncia.

- No dejarse sorprender por extorsionadores que suelen llamar a los propietarios para pedirles fuertes sumas de dinero con la falsa promesa de devolverles su vehículo. Esto nunca va a pasar. Lo único que logrará es que le exijan más dinero.

También puede llamar a DIPROVE a los siguientes números telefónicos celular 980122097 o a los números fijos 328-7029/328-3431









