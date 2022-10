El exreo Gregor Jonathan García Rojas (32), ‘Ruso’, detenido horas después de asesinar a José Miguel Colana Ayto (39), confesó que fue a buscarlo para matarlo porque le vendió droga ‘pateada’ (adulterada), en San Juan de Lurigancho.

“Él vendía ‘merca’ (droga). Fui a comprar la ‘merca’ y me dio esa basura, me estafó y fui a su barrio a buscarlo. Me dijeron que no estaba. Regresé a ‘parcharlo’ y me dijeron que tenga cuidado. Regresé y lo ‘tiré’ (maté). Lo maté de un balazo en la cabeza. Disparé varias veces y se trabó el arma. Solo salió un balazo”, contó muy tranquilo ‘Ruso’.

Estas declaraciones las dio a los detectives de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de San Juan de Lurigancho, quienes lo atraparon horas después de cometer el sangriento acto.

Contó que a las 7:40 de la noche del viernes último, fue al asentamiento humano Su Santidad Juan Pablo II para buscar a Colana Ayto. Le descerrajó un tiro en la cabeza y quiso dispararle otras veces, pero el arma se le trabó y terminó por escapar.

Él tiene antecedentes por robo agravado. Estuvo detenido en varias comisarías por el mismo delito e incluso estuvo preso en el año 2008 por robo agravado. Su pareja sentimental tiene denuncias por robo agravado, hurto agravado y hurto simple.

Así fue detenido

Agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) con sede en San Juan de Lurigancho, atraparon al exreo Gregor Jonathan García Rojas (32), ‘Ruso’, presunto autor del asesinato de José Miguel Colana Ayto (39 ), a quien habría asesinado la noche del viernes último en una losa deportiva, en el referido distrito. Con él fue intervenida su pareja Katherine Rivera Espinoza (27).

El primero en ser detenido fue ‘Ruso’, quien estaba a una cuadra de su casa en el asentamiento humano Arriba Perú. Los policías de BRECC solicitaron autorización del sospechoso intervenido para ingresar a su vivienda y se llevaron toda una sorpresa. En su poder tenía un celular que contenía videos del crimen que recientemente había cometido.

Allí estaba su pareja Katherine Rivera, quien también fue intervenida. Pero había más. Se halló el revólver con el que habría asesinado a Colana Ayto, una réplica de pistola, 6 celulares, 9 billeteras, 24 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias y tiendas por departamentos. Además de fotocheck de una empresa y Essalud, una laptop, y diversos tipos de droga.

También se encontró las prendas de vestir que lucía la noche del crimen y por la cual fue reconocido plenamente por algunos testigos.

Ambos y todo lo incautado fueron trasladados a la sede policial para continuar con las investigaciones.





ASÍ FUE EL CRIMEN

SJL: sicario asesina de varios balazos a hombre frente a niños y adolescentes que jugaban vóley





Los asesinatos a sueldo continúan en la capital. El ciudadano José Miguel Colana Huayta fue asesinado de varios disparos a pocos metros de su vivienda y cerca de una losa de deportiva donde jugaban niños y adolescentes. El crimen ocurrió en el asentamiento humano Su Santidad Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho.

Según los testigos, el hombre caminaba por una losa deportiva ubicada cerca de su casa cuando de pronto fue interceptado por un sicario que sin mediar palabra lo atacó de varios disparos.

Una de los testigos, quien prefirió el anonimato, señaló que el asesino disparó contra José Colona sin importar la presencia cercana de un grupo de adolescentes y niños que se encontraba jugando vóley.

“Yo estaba en el parque con mi niña, acá a la losa deportiva juegan vóley y, en ese momento, se escuchó un disparo. Volteo y se había caído un hombre. Quien disparó se fue corriendo y llevaba una capucha blanca”, declaró la testigo a RPP Noticias.