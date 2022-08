Hace poco más de 10 años, uno de los más terribles monstruos llegó a nuestro país para cometer un nuevo asesinato en su lista. Nos referimos a Joran van der Sloot , quién le arrebató la vida a una joven peruana en su cuarto arriba de un casino en Lima. Hoy en día, el holandés está encerrado en Challpalca hasta el 20 de junio del 2038 y tiene un juicio pendiente en Estados Unidos.

TE VA A INTERESAR | Historias de policías: Quién fue Mamoru Shimizu, el primer asesino en serie del Perú

Joran Andreas Petrus van der Sloot nación en Arnhem, Países Bajos, el 6 de agosto de 1987. Era alto, de ojos claros y personalidad encantadora. Una imagen perfecta para todo el mundo occidental. A los tres años, se mudó Aruba con su familia donde recibió la mejor educación posible.

Cunado cumplió los 16 años, tuvo su primera novia y, en ese paso a la rebeldía, empezó a mentir y desobedecer a sus padres. Ello los llevó a que Joran se mudara a la casa de huéspedes en el jardín de su casa. Así tuvo más libertad para las noches desenfrenadas que podía tener en Aruba.

Joran van der Sloot.

SU PRIMER ASESINATO, EL CASO HOLLOWAY

En 2005, el 29 de mayo, Natalee Ann Holloway se encontraba en Aruba celebrando la graduación de su colegio de Alabama, Estados Unidos. Esa noche, salió de su hotel junto a sus amigas de clase para salir de fiesta. No obstante, a la 1:30 a.m. del día siguiente, ella decidió ir a comprar algo de comer mientras esperaba el bus de regreso.

Durante ese pequeño camino, Natalee se encontró con Joran van der Sloot. Tuvieron una breve conversación a lo que él se ofreció en llevarla a su hotel. “En el coche iba el mismo chico que había conocido en el casino de nuestro hotel”, indicó su excompañera Jessica. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

A pesar de las investigaciones, el 18 de diciembre de 2007 se cerró el caso de Holloway por falta de pruebas. Si nembargo, dos meses después, todo cambió cuando el periodista holandés Peter R. de Vries contactó a Patrick van der Eeem para que hable sobre el caso, quien confesó todo.

En su relato se detalló como es que Holloway y van der Sloot estaban en los preliminares sexuales hasta que empezó a temblar y dejó de moverse. Luego de ello, llevaron el cuerpo en un bote hasta dos millas dentro al mar y lo tiró. A pesar de eso no se pudo admitir el relato porque alegó que todo fue invento del consumo de marihuana.

UN NUEVO ASESINATO EN PERÚ

Para el año 2010, luego de que las autoridades de Aruba y la Interpol lo buscaran por fraude electrónico, van der Sloot ya se encontraba en Perú. Exactamente 5 años después de su primer asesinato, el 30 de mayo, a las 5:30 a.m. subió a su cuarto junto a Stephany Tatiana Flores Ramírez de 21 años, a quien terminó asesinando.

El mismo Joran van der Sloot contó que, luego del encuentro sexual, salió a comprar un café. Cuando regresó, encontró a Stephany leyendo sobre el caso de Natalee en su laptop. Eso lo enfureció y la golpeó a la víctima en la nuca y en la cara. Luego, la ahorcó hasta la muerte, no sin antes robarle 5 mil dólares.

Joran van der Sloot.

Cuando la policía encontró el cuerpo de la joven, se inició la búsqueda del holandés. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que el 31 de mayo había cruzado hacia Chile. No fue hasta siete días después que van der Sloot confesó el crimen por asesoramiento de su abogado, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento.

“Yo no quería hacerlo. La chica se introdujo en mi vida privada. Ella no tenía ningún derecho. Me acerqué a ella y me golpeó. Estaba asustada, discutimos y trató de escapar. La agarré del cuello y la golpeé”, contó para justificarse. No fue hasta enero de 2012 se publicó un video de él confesando el crimen.

CONDENA EN CHALLAPALCA

Luego de ese caso, Joran van der Sloot fue condenado a 28 años de prisión y a pagar 74 mil dólares de indemnización a los familiares. Victoria Montoya, la magistrada del caso, dio a conocer todos los hechos del asesinato. Aun así, el sentenciado dijo que “siempre le había mentido a la policía”.

Nunca les dije la verdad. Inventé muchas historias y nunca dije todo. La policía nunca sabía lo que tenían que preguntarme. Creo que fue una de las peores investigaciones policiales. Soy culpable también del caso Holloway y acepto todo lo que he hecho”, les comentó a dos periodistas desde la prisión.

Tiempo después, cuando estaba en el penal de Piedras Gordas, van der Sloot se casó con Leydi Figueroa Uceda y tuvieron una hija. A pesar de eso, debido a que se le encontró con la posesión ilegal de un celular, fue trasladado a la prisión de Challapalca en Tacna que se encuentra a 4.800 msnm.