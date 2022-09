Una mujer acudió al Serenazgo de Comas luego que un inescrupuloso sujeto le robara su celular. En el cruce de la calle Velasco con la avenica Túpac Amaru en Comas cayó Jans Piers Cervantes Rojas de 24 años ‘alias mamitas’.

LEE TAMBIÉN: Captan a ministro censurado Geiner Alvarado cerca de la frontera con Ecuador

“Yo he estado bajando, yendo a recoger a mi sobrino y hablando por celular. Mi pantalla está toda rota porque me ha arrastrado”, dijo la víctima.

En medio de la intervención, el sujeto rompió en llanto y reconoció su delito. Además, le pidió perdón a su madre por haber robado.

“Yo soy arrebatado, se lo he robado, perdí, pero cuál delincuente si es la primera vez que hago eso... Llévame a la comisaría, pero que no vea mi mamá. Mi mamá está llorando. Señora, discúlpame, pero usted no me interesa, madre, perdóname por lo que he hecho porque tus lágrimas me duelen ”, señaló llorando.

Delincuente capturado llama a su mamá

SUJETO ESTABA DROGADO

Por su parte, William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de Comas, reveló que el ladrón estaba drogado y que su madre llegó hasta la dependencia policial.

“ Evidentes síntomas de haber consumido sustancias alucinógenas , estaba llorando, es lo que suelen hacer los señores cuando se ven perdidos, cuando la autoridad lo captura. Es más se hizo presente su señora madre, efectivamente como cualquier madre se preocupa por su hijo y él se puso a llorar como un niño”, acotó.

Jans Piers Cervantes Rojas fue trasladado a la comisaría de la Pascana donde iniciará el proceso en su contra por el delito de hurto agravado.