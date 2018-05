Ni una menos: Hombre ebrio acuchilla a su pareja en Independencia [FOTOS]

Porque no la encontró en su casa, Julián Óscar Huapaya Blácido (35), ‘Chuncho’, chofer de un camión, acuchilló a su conviviente Milagros Huaringa Cajamarca (25) y luego a la hermana menor de esta, porque salió a defenderla, en Independencia .



El ataque ocurrió a las 10:25 de la noche en el segundo piso de la vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle Las Camelias, en el sector ‘El Ermitaño’ .



“Milagros y yo estábamos peinándonos el cabello en otro lugar, cuando ella recibió la llamada de su pareja. Al regresar, ‘Chuncho’ estaba ebrio y la agredió, agarró un cuchillo y forcejearon, hasta que la atacó en las piernas y tórax. Yo salí a defenderla y le lancé un cuchillo. Él me correteó, tropecé y me causó cuatro heridas”, dijo Carmen (23).



El agresor fugó, pero agentes del departamento de Lesiones de la Dirincri lo capturaron cuando caminaba por la avenida Las Américas. Las víctimas están delicadas. (J. Yucra)