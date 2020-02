Una mujer acudió a una comisaría de Huachipa para denunciar a su pareja por presuntamente atacarla usando un fierro. Sin embargo, cuestionó que haya sido detenida junto al agresor, según informó América Noticias.

Kahrella Tello Huilca contó que buscó a Noé Seminario Pintado para reclamarle por la manutención de la hija de ambos. En ese momento ocurrió la discusión y posterior agresión en presencia del menor.

“Mi hija está mal de la córnea por eso pedí plata y ahora lo he venido a denunciar porque me tiró un fierro en la cabeza”, señaló. Ella contó que el pasado 12 de enero denunció a su pareja en la comisaría de Pucusana por agresión.

“La otra vez me ha querido matar en Pucusana. Me ha llevado con el carro. Me dijo que ese era mi último día, que me iba a morir”, agregó.

Omar Tello, padre de la presunta agraviada, cuestionó la demora de un representante del Ministerio Público luego que su hija presentó la denuncia por agresión. “Mira qué hora es y ni la fiscal de turno viene. A mi hija la han podido matar. Le ha metido un fierrazo en la cabeza, pero está acá detenida”.

El referido matinal indicó que Kahrella Tello y Noé Seminario pasaron por los exámenes del médico legista y estos determinaron que fue una agresión mutua por lo que los agentes de la comisaría de Huachipa dispusieron que ambos sean detenidos. “Cómo voy a quedar detenida si no he hecho nada. No le he puesto la mano. Mi hija es testigo”, agregó la presunta víctima.

El Ministerio Público determinará si Tello Huilca y Seminario Pintado continuarán en calidad de detenidos.

Mujer detenida tras agresión en Huachipa (Video: América Noticias)