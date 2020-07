Momentos de pánico y desesperación vivió una mujer, quien denunció que fue golpeada y estuvo a punto de ser asesinada con una navaja por su ex pareja, el padre de sus hijos quien irrumpió en su vivienda en la zona de Huachipa, con la intención de desalojarla. La madre de familia afirmó que fue amarrada de manos por este sujeto y que, además, le cortó el cabello.

Ana Lucía Morón narró a la Policía que fue sorprendida por la visita del padre de sus tres hijos, José Zumaeta, quien llegó con unos libros para los niños y que violentamente la empujó e ingresó a la vivienda, ubicada en la urbanización La Capitana, de la mencionada zona en el distrito de Lurigancho-Chosica.

“Me pegó, me amarraron las manos y encima me cortaron el cabello” dijo la víctima quien además indicó que su ex pareja llegó acompañada de otro sujeto quien llevaba mochilas.

La madre de familia agregó que Zumaeta sacó la navaja y la amenazó con matarla para quedarse con la propiedad. “Me dijo que me despida de la vida y que pretendía quedarse con la casa de mi padre” narró.

Los gritos fueron escuchados por sus vecinos quienes ingresaron a la casa y sacaron al sujeto y su cómplice a golpes, para entregarlo a la Policía.

Finalmente Morón le dijo a la Policía de Huachipa que Zumaeta pretendía desalojarla tras enterarse que su padre había fallecido.