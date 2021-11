Delante de transeúntes y transportistas, Dos sicarios asesinaron de 13 balazos a un joven venezolano que se ganaba la vida como ‘jalador’ de combis y colectivos, en Huachipa.

A la 1:20 de la tarde, la víctima Freddy Gómez Gómez (21) estaba realizando su trabajo en el paradero ‘Las Mallas’, entre la avenida Las Torres y Ramiro Prialé, cuando fue atacado a tiros en lo que sería un ajuste de cuentas. Se encontró 13 casquillos de bala en la escena.

El muchacho murió instantáneamente. Tanto el autor del brutal ataque y su cómplice, que lo esperaba en una moto lineal, escaparon rumbo a Lima.

Los familiares llegaron a la escena y prefirieron guardar hermetismo sobre el crimen.





Tren lo arrolla con camioneta y vive

El conductor de una camioneta vive de milagro luego de que un tren cargado con ácido lo impactó violentamente y lo arrastró unos 100 metros contra una vivienda en Huachipa. El hombre salió caminando del vehículo totalmente destrozado lo que causó asombró a los testigos.

El accidente ocurrió a las 8:50 a.m. a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central, a espalda del Zoológico de Huachipa. Un tren que se dirigía de Cajamarquilla al Callao chocó contra la camioneta que había sobre parado en los rieles luego que un bus que estaba delante se detuvo sin realizar las señales respectivas.

El violentó impacto se dejó escuchar en toda la zona ante el asombro de los transeúntes que presenciaron cómo el tren arrastró al vehículo hasta impactarlo contra una pared de adobe que también cedió.

“Por el tráfico que hay en la avenida Las Torres, un bus sobre paro, pasando la línea del tren y detrás venia la camioneta. No se percató que el vehículo se detuvo y en ese momento venia el tren de Cajamarquilla con dirección al Callao, impactando a la camioneta, arrastrándola un aproximado de 100 metros con dirección a Santa Clara. De milagro el conductor ha salido vivo de milagro”, declaró Javier Martínez, jefe de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa María de Huachipa a Canal N.

Un policía de tránsito que estaba en la Carretera Central auxilió al conductor al hospital de Ate para descartar alguna lesión.





Lo detienen por intentar acuchillar a madre de sus hijos

Momentos de pánico y desesperación vivió una mujer, quien denunció que fue golpeada y estuvo a punto de ser asesinada con una navaja por su ex pareja, el padre de sus hijos quien irrumpió en su vivienda en la zona de Huachipa, con la intención de desalojarla. La madre de familia afirmó que fue amarrada de manos por este sujeto y que, además, le cortó el cabello.

Ana Lucía Morón narró a la Policía que fue sorprendida por la visita del padre de sus tres hijos, José Zumaeta, quien llegó con unos libros para los niños y que violentamente la empujó e ingresó a la vivienda, ubicada en la urbanización La Capitana, de la mencionada zona en el distrito de Lurigancho-Chosica.

“Me pegó, me amarraron las manos y encima me cortaron el cabello” dijo la víctima quien además indicó que su ex pareja llegó acompañada de otro sujeto quien llevaba mochilas.

La madre de familia agregó que Zumaeta sacó la navaja y la amenazó con matarla para quedarse con la propiedad. "Me dijo que me despida de la vida y que pretendía quedarse con la casa de mi padre" narró.





