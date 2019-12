Una lección que jamás olvidará. Una madre de familia que estuvo más de 24 horas buscando a su hijito de 11 meses desaparecido en Ancón finalmente pudo reencontrarse con el menor, luego de que lo ubicaran en una vivienda en Huaral con la mujer a la que se lo encargó un día antes.

Según contó a América Noticias, todo empezó el 11 de diciembre pasado, cuando salía de trabajar de madrugada y se topó con Julissa Herrera Trejo en el transporte público. “La chica estaba en un paradero sin pasaje, sin nada. Se subió al carro donde yo me dirigía a Puente Piedra y le pedí al chofer que no le cobrara pasaje”, indicó.

La madre reveló que una vez que llegaron a su destino le preguntó si tenía dónde dormir. La mujer le contestó que no porque recién llegaba de Huaraz, por lo que le ofreció su casa. “Tenía una carita de inocente y me dio mucha pena”, dijo al noticiero.

Luego de descansar, ambas salieron de la vivienda con el bebé de 11 meses, tomaron desayuno y se dirigieron hacia la Panamericana Norte para ir a Ancón. Una vez allí, la madre de familia le encargó a su recién nacido a Julissa mientras iba a recoger las mochilas de sus hijos a la vivienda del padre.

Al volver, ni la mujer ni el niño estaban donde los dejó. De inmediato dio aviso a la Policía y se desplegó un operativo para dar con su paradero. Un día después, una llamada anónima informó a las autoridades de la ubicación del menor.

El pequeño estaba en una casa de Huaral con Julissa y un sujeto identificado como Willian Caurino, quien según la madre del menor, fue quien llamó a la Policía cuando la mujer se apareció con el bebé y le propuso que lo criaran juntos. Ambos se conocen de su natal Huaraz y al momento están detenidos en medio de la investigación.

Por su parte, ATV Noticias consignó la versión de Julissa Herrera Trejo, quien aseguró que se llevó al bebé porque estaba gateando solo en un parque.

“Confié en una persona desconocida, vi que no tenía donde dormir, que no tenía donde estar. Sí me causó pena porque soy joven, tengo la misma edad casi de la chica”, dijo la madre de familia.

Madre de menor desaparecido en Ancón reconoce su descuido (Trome)