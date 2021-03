El vigilante particular, César Fasabi Díaz (52), denunciado por su expareja (madre de sus hijos) Cilistrina Cabana Ayala (48), por maltrato físico y psicológicos, hizo un video de despedida y luego quemó la casita de madera donde vivía la familia, en Jicamarca, en Huarochirí.

“En enero terminé la relación de 18 años y lo denuncié porque me amenazó con un cuchillo. Además amenazó con matar a mis hijos de 13 y 8 años, si no volvía con él. Estábamos separados y viviendo en la misma casa de mis padres. Tuve que irme porque me acosaba y seguía con las amenazas para que vuelva a su lado. La relación era insostenible. Me maltrataba psicológicamente. Empezó a mandar videos para que vuelva a su lado y como no acepté sus propuestas, mandaba videos con amenazas”, dijo Cilistrina Cabana.

Hace unos días, César Fasabi, le mandó un video de despedida y al finalizar, le dice que quemará la casa. Minutos después, roció gasolina en toda la vivienda de madera, abrió la llave del gas y le prendió fuego a todo. Él resultó con algunas quemaduras y pese a ello, continuó grabando un video que luego se lo mandó a su expareja.

Sus alarmados vecinos salieron de sus casas, al notar lo que estaba pasando, y vieron al hombre herido que salía de la vivienda. Lo trasladaron al hospital y luego que le curaron las heridas por quemaduras, él escapó y nadie sabe de su paradero. Lo último que hizo fue que se despidió en un video y dijo que iba a quemar la casa y así lo hizo. Temo por mi vida y la de mis hijos. Pido a las autoridades que lo atrapen”, dijo la madre de familia.

Ella y sus hijos permanecen en casa de un familiar y solo tienen lo que pudieron llevarse tras salir huyendo de su propia casa. La alcaldesa del municipio de San Antonio de Huarochirí, Marisol Ordoñez, le donó una casita prefabricada de madera, camas y colchones, pero ella teme volver a su casa porque el padre de sus hijos la amenazó de muerte. “Pido que lo atrapen. No puedo volver a casa si él anda suelto porque puede venir y atacarme, no solo a mí sino también a mis hijos”, sostuvo.

El vigilante particular, César Fasabi Díaz (52), denunciado por su expareja (madre de sus hijos) Cilistrina Cabana Ayala (48), por maltrato físico y psicológicos, quemó la casita de madera donde vivía la familia.

Solo en enero y febrero, 25 mil casos fueron atendidos por el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 12,348 son de violencia psicológica, 10,306 de violencia física y 3,052 por violencia sexual.





