Un día después de la muerte de una mujer que fue atropellada tras el choque de dos combis en la zona de Payet, en Independencia (Lima Norte), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo contra el transporte informal.

Tras la intervención realizada en la avenida Chinchaysuyo, ubicada cerca del lugar del accidente de tránsito, se enviaron al depósito a nueve vehículos informales.

Los fiscalizadores de la ATU intervinieron a combis que no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), carecían de autorización de circulación, a choferes que no portaban brevetes, no contaban con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), entre otros.

“Estos vehículos circulaban de manera informal y ponían en riesgo la integridad de los pasajeros debido a que brindaban el servicio, además sin haber pasado la revisión técnica correspondiente”, explicó Eisen Iparraguirre, director de Fiscalización y Sanción de la ATU.

En lo que va del año, la entidad informó que ha internado a 3208 unidades por brindar el servicio de manera informal. Cabe precisar, que adicionalmente a la medida preventiva de internamiento, se inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra el propietario de cada unidad, por lo que reciben una multa de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 18 400.

El caso

Ayer, martes, el choque de dos combis dejó un muerto y 7 heridos en la cuadra 3 de la avenida 4 de Noviembre, en la zona de Payet.

El accidente de tránsito se originó cuando el conductor de una combi pierde el control y embiste por detrás a otra unidad estacionada en los exteriores del colegio de educación inicial José Olaya.

Esto originó que el vehículo que se encontraba recogiendo pasajeros avanzara producto del choque y atropellara a los ambulantes y personas situadas en los alrededores del centro educativo a la espera de la salida de los alumnos. De tal magnitud fue el choque por alcance que la unidad se empotró contra la puerta del colegio.

La combi que causó la muerte de una madre de familia no tenía SOAT y registra 62 papeletas y más de 33 mil soles en multa. Según informó Latina, la combi infractora era manejada por el ciudadano venezolano Daniel Halcón Alae.

