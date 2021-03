Policías de Depincri Independencia atraparon a Cristian Anthony Orihuela Huamán (24) y su pareja Amanda E. O. (21), principales sospechosos de la muerte a balazos de Cristihan Jhonatan Campos Casio (28), cuyo cadáver arrojaron desde un mototaxi en la vía pública, en Independencia.

Ambos estaban a bordo del mismo mototaxi, desde el cual lanzaron el cuerpo sin vida del joven, cuando fueron intervenidos cerca de su casa. Intentaron negar las acusaciones, pero al verse descubiertos por un video de una cámara de seguridad, Cristian Orihuela, dijo que él arrojó a su amigo fallecido a la calle.

Confesó a la policía “Salimos a robar en la madrugada del miércoles en el mototaxi. Él se bajó para asaltar a unas personas y yo avancé y me estacioné a unos metros. Cristihan, regresó herido de bala y me dijo: “Llévame al hospital”. Lo subí al mototaxi y en el trayecto al hospital, murió. No supe qué hacer. Lo único que se me ocurrió era botarlo en la calle”, contó Cristian Orihuela Huamán.

Intervienen a Cristian Anthony Orihuela Huamán (24) y su pareja Amanda E.O. (21), sospechosos de la muerte a balazos de Cristihan Jhonatan Campos Casio (28).

Su pareja quedó intervenida porque dijo que sabía quién había asesinado a Cristihan Campos. Ambos fueron trasladados a pasar exámenes de médico legista y absorción atómica para establecer si ellos han cometido el crimen en agravio de su amigo.

Como se recuerda, la madrugada el miércoles último, desconocidos arrojaron un cadáver en la cuadra 1 de la calle Rufino Macedo. La víctima tenía varias heridas de bala en el pecho y tórax. Más tarde fue identificado como Cristihan Jhonatan Campos Casio (28).

Las imágenes de una cámara de seguridad fueron determinantes para identificar a los presuntos autores. En ella se observa que a las 5:30 de la madrugada, un sujeto, que iba a bordo de un mototaxi, se detuvo detrás de un auto, se bajó y jaló lo que parece ser un paquete. Con esfuerzo logra sacarlo del mototaxi y lo arroja a la calle. Se trataba del joven, quien fue asesinado a tiros en otro lugar, y arrojado en dicha calle.





