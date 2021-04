Mayra Uribe (21) está convencida que un milagro la salvó de morir. Cuando se dirigía a su trabajo, dos delincuentes en mototaxi le robaron el celular y la arrastraron 15 metros de manera tan salvaje que una de las llantas pasó encima de su cabeza, en Independencia.

La también estudiante de diseño gráfico contó a Trome que el hecho ocurrió, a las 11:45 de la mañana del viernes, en la cuadra cuatro de la avenida 17 de Noviembre.

“Acababa de salir de mi casa y al llegar a dicho lugar pedí un taxi por aplicativo. Al guardar mi celular, valorizado en mil 800 soles, un sujeto me interceptó. Forcejeamos y me jaló hasta la moto. Para no caerme me agarré de la estructura pero avanzaron 15 metros y el que iba atrás me empujó y caí a la pista. La llanta posterior pasó encima de mi cabeza. He sobrevivido de milagro”, contó.

Víctima terminó con heridas en brazo, pierna y cabeza. Asaltantes huyeron en mototaxi verde con techo blanco. | Foto: Gonzalo Córdova

Lugar donde se produjo el asalto y posterior atropello. | Foto: Gonzalo Córdova

TAMBIÉN PUEDE LEER: SALVAJES ASALTAN Y ARRASTRAN DOS CUADRAS A COMERCIANTE EN EL AGUSTINO

Pese a las heridas en piernas, brazo y cabeza, ella corrió siete cuadras tras los ladrones, pero éstos huyeron. Según la agraviada, el ladrón que la asaltó tenía mascarilla, era joven y peruano.

Cámaras de seguridad grabaron el atropello y fuga. “Tras el atropello nadie me auxilió. La gente no se metió. Yo solita los perseguí”, precisó

La moto de los hampones era de placa B8-7690 y fue filmada por las cámaras particulares de vecinos.

Ahora, Mayra Uribe puede caminar con dificultad y exige justicia. El galeno que la vio le dio un descanso médico de seis días. La Policía inició las pesquisas para dar con el paradero de los ladrones.