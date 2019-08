Intentó ayudar a su enamorado que era salvajemente golpeado por dos delincuentes, recibió un balazo y murió

Ella solo quiso ayudar a su pareja, pero terminó muerta. Una joven falleció después de unos delincuentes la balearan dentro de la tienda de su enamorado, en Independencia. Los asaltantes ingresaron para llevarse la ganancia del día y no dudaron en hacer uso de sus armas de fuego.

El hecho ocurrió en la cuadra 3 de jirón Inca Roca. Eran las 11 de la noche cuando Marco Antonio Vergara Cayosi cerraba su tienda de productos tecnológicos. En eso, ingresaron dos hombres para robarle el dinero del día.

Según su testimonio, los hombres lo golpearon con la cacha de su pistola en la cabeza, lo agarraron a golpes y patadas y le quitaron los 2 mil soles de la venta del día. Su enamorada identificada como Michelle, estaba en la trastienda y, al escuchar ruido, salió a ver lo que pasaba.

Al ver a su enamorado malherido y a los delincuentes llevándose el dinero, ella trató de ayudarlo y habría forcejeado con uno de los asaltantes, que terminó disparándole en el abdomen. Luego, huyeron en una mototaxi.

De acuerdo a ATV Matinal, los vecinos salieron en auxilio de la herida y ayudaron a trasladarla hasta el hospital Cayetano Heredia. Lamentablemente, debido a la gravedad de su herida, falleció horas más tarde.

“Que se reconozcan a los asesinos, que paguen todo el dolor que han creado, lo material no me importa, no me interesa, lo que me importa más es que se han llevado una vida”, señaló la pareja de la víctima.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los ladrones fugan del lugar. Las investigaciones del caso ya se encuentran en manos de la Policía Nacional.