Joven madre viajó de Loreto a Lima para pasar unos días con el padre de su hijo, pero él estranguló y la mató

Viajó de Loreto a Lima pensando en tener un fin de semana de ensueño, pero encontró la muerte. Una joven madre de 20 años y estudiante de contabilidad falleció este sábado en la madrugada tras ser estrangulada por el padre de su hijo, en Independencia

La víctima fue identificada como Joanna Da Silva Valles de 20 años. Ella llegó desde Requena a Lima hace dos semanas aproximadamente para pasar unos días con el padre de su hijo.

Lamentablemente, el hombre C. M. terminó asesinándola tras tener una fuerte discusión horas antes que ella viajara de regreso a Loreto. Según el hermano de la víctima, habló con el sujeto quien le aseguró que no quiso matar a la joven estudiante.

"Yo hablé con él y me dijo que estaban discutiendo y se le pasó la mano. Yo no he visto a mi hermana, pero el policía que hizo el parte me dijo que tenía la cara morada y huellas en el cuello", contó el hermano de la víctima.

El cuerpo de la víctima fue trasladado desde Independencia hasta el hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, el cuerpo de la madre llegó sin vida. El certificado de necropsia confirmó la muerte por asfixia mecánica por estrangulación e informó que el cadáver presentaba signos de golpes.

El presunto asesino se encuentra detenido en la Depincri de Independencia para las investigaciones del caso. Mientras, familiares de la víctima piden justicia y la custodia del menor en orfandad.