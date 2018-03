Inseguridad ciudadana: Balacera en el Callao deja un muerto y tres heridos [VIDEO y FOTOS]

La inseguridad sigue reinando en las calles de Lima y Callao. Una balacera dejó un muerto y tres heridos en el Callao. Fue a las 11:20 a.m que las calles de Puno y Montesumac se convirtieron en un infierno cuando dos sujetos en motos abrieron fuego.



Sin identificación. El ataque en el Callao dejó un muerto que aún no se puede identificar. Luis Jorge Aguirre Parias (41), Willy Medina (46) y Elizabeth Marlene Torres de la Cruz (54) resultaron heridos en el ataque.



Los tres heridos fueron llevados de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión para ser atendidos de inmediato.



Los delincuentes escaparon y la identificación se vería dificultada porque esas calles no cuentan con cámara de seguridad. Por su parte, la Policía Nacional del Perú indicó que se iniciarán las investigaciones para dar con los culpables.

Inseguridad ciudadana