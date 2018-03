Inseguridad ciudadana: Delincuente muere de un tiro al enfrentarse a la Policía en Villa María del Triunfo

La Policía Nacional del Perú logró acabar con la vida de un delincuente y detuvo a su cómplice en un balacera en Villa María del Triunfo. El incidente tuvo lugar en el paradero cinco de Nueva Esperanza.



Los delincuentes fueron detenidos por la Policía y no dudaron en sacar sus armas para enfrentarse a las fuerzas del orden. Hermes Espino Alba de 38 años terminó muerto y Juan Flores Segura, su cómplice, se entregó para no terminar muerto.



La Policía registró a Juan Flores Segura y en su poder se encontraron dos armas cargadas, marihuana y pasta básica de cocaína.



Por su parte, el comisario del sector manifestó a la cámaras de América Noticias que no darán espacio a la delincuencia y están decididos a terminar con esta lacra social. El comisario pidió a las víctimas de los asaltantes que se acerquen la comisaría para que denuncien los hechos.



Villa María del Triunfo