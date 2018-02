Inseguridad ciudadana: Madre denuncia que su hijo de 11 años desapareció en el Rímac [VIDEO y FOTOS]

Milagros Silva vive una pesadilla porque su hijo de 11 años desapareció en día de hoy en el interior de un policlínico parroquial llamado Nuestra Señora de los Ángeles, en el Rímac.



La desesperada madre de familia comunicó a RPP que su madre acudió a policlínico acompañada de sus dos hijos (un niño y una niña) La madre cuenta que el doctor le negó a la abuela de el niño entrara a la consulta y lo hizo esperar en el pasillo.



La abuela salió de la consulta y se dio con la sorpresa que el pequeño ya no estaba. La desaparición del niño ya fue denunciada en la comisaría del Rímac. "Mi hijo tiene que aparecer sí o sí. Él no sale en las imágenes de seguridad de afuera", manifestó Milagros Silva.



La madre del pequeño desaparecido indicó que personal del policlínico la acompañó a recorrer todo el centro clínico pero no lograron encontrar nada. El lugar cuenta con lugares de poca iluminación y habitaciones cerradas, por lo que pidió la colaboración de las autoridades.



Inseguridad ciudadana