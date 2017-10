Inseguridad Ciudadana: Así operan los 'marcas' en Trujillo [VIDEO]

¡'Marcas' marcados! Paciente trabajo de inteligencia dio sus frutos y lograron capturar a una organizada y temida banda de 'marcas' en Trujillo.



"Te siguen, te observan, te estudian y tú ni te das cuenta", son las palabras que usa Cuarto Poder para poder describir todo el "trabajo" que realiza la policía en Trujillo. Los delincuentes fueron intervenidos en sus casas y juraron inocencia.



La policía tuvo acceso a las cámaras de seguridad de los bancos para poder verificar la ropa que usaban para poder cometer sus delitos en los bancos de Trujillo.



La banda 'La Trilogía Trujillo' fueron intervenidos y en sus casas se encontraron armas y todo un sistema de reglaje que usaban para sus potenciales víctimas. Los delincuentes usaban un lenguaje críptico para poder comunicarse entre ellos.



El lenguaje de los 'marcas':



La siguiente lista son algunas palabras que usan los 'marcas' para no levantar sospechas y no dejar evidencia para la policía:



Lápiz: Pistola

Plancha: Placa de vehículos

Huacos: Celulares​



La policía organizó una intervención en simultáneo y logró capturar a toda la banda que juraban ser inocentes. "No sé señoríta, yo no sé nada". "Señorita, no se malita", son algunas de las frases que lo 'marcar' de trujillo usaban para poder despertar la pena de las fuerzas del orden en Trujillo.

Marcas en Trujillo