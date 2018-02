Inseguridad ciudadana: Policía roba celular en Independencia [VIDEO]

Sharon Delgado denunció que fue asaltada por un hombre a solo dos cuadras de su casa en Independencia. Eran las 11 de la mañana y un día tranquilo se convirtió en toda una sorpresa. Resulta que el ladrón era un policía.



"Un tipo con una moto lineal se atravesó en toda la vereda en la que estaba caminando y me arranchó el celular, tuvimos un forcejeo y al final se llevó mi celular”, manifestó la joven de Independencia.



Delgado buscó de inmediato su teléfono por la aplicación 'Buscar Iphone' que tiene la empresa Apple en sus teléfonos inteligentes. La mujer logró ubicar su celular y fue de inmediato acompañada de la policía.



“Fuimos hasta Universitaria en un taxi. Llegamos a visualizar al tipo gracias al GPS y llamamos a la Policía, cuando llamamos a la Policía fue donde empezamos la persecución”, cuenta la joven a la cual le robaron su celular.



La captura y sorpresa. Las fuerzas del orden capturaron al sujeto y fue llevado de inmediato a la comisaría de Independencia. Pero fue grande la sorpresa cuando el ladrón fue identificado como el suboficial de tercera de la Águilas Negras, Joel Martínez Cruz.



"!Lo reconozco y me enseñan los celulares, a parte del mío había seis celulares más. Todavía de forma burlona me dijo ‘Yo qué te he agarrado a ti’, algo así y bueno ahí las pruebas. Me sorprendí bastante porque llegamos y nos dijeron que era parte de las Águilas Negras. Fue súper shockeante porque imagínate yo no estaba esperando que pasara todo esto”, indicó la joven sorprendida. Todo ocurrió en el distrito de Independencia.



