El arquitecto argentino Ricardo Luis Manselle (67), jamás imagino pasar el peor momento de su vida. Él denunció que conoció a una bella jovencita por las redes sociales y terminó ‘pepeado’ a manos de esta atractiva mujer, que le robó costosos relojes, ropa y dinero de su departamento, en Jesús María.

El extranjero, que vive desde hace un año en Lima. contó afectado que la fémina dijo llamarse Jazmin Rivera Chávez (25) y se mostraba muy atenta e interesada en conocerlo. Salieron cuatro veces y él la invitó a su departamento para cenar.

Mientras preparaban la cena, ella le habría colocado restos de un potente somnífero a los bocadillos que él consumió y se quedó dormido en su mismo departamento en la cuadra 5 de la avenida general Santa Cruz

La astuta mujer recorrió toda la casa en busca de objetos de valor y se apoderó de costosos objetos.

“Esta mujer me robó dos relojes Rolex (de 15 mil y 9 mil dólares), una laptop, un celualr de alta gama, ropa de marca y dinero. Todo por un valor de 30 mil dólares. Lo que más me apena es que borró fotos y videos de familiares que tenía en el celular antes de robárselo. Sé que hay otras víctimas, hago un llamado para que se comuniquen conmigo e iniciar una campaña para que atrapen a esa mujer. Me pueden llamar al 969128515″, dijo el extranjero, quien denunció el robo y no obtuvo respuesta de la policía.

Lo atrapan por degollar a su amigo en el ‘Día del Padre’

El joven venezolano Omar José Suárez Petit (34), fue asesinado de 22 cuchilladas por su compatriota Brian de Jesús Sánchez Montero (22), cuando ambos celebraban el ‘Día del Padre’, tomando unas cervezas, en Cercado de Lima.

El atacante dejó incrustada en arma en el cuello de su víctima y luego escapó del precario cuarto que alquilaba en una quinta en la cuadra 12 del jirón Ancash. Policías de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri lo atraparon con la ropa ensangrentada.

El sujeto, aun con signos de ebriedad, dijo que actuó en defensa propia. “Lo acuchillé 22 veces por defenderme”, dijo con total cinismo este extranjero.

La víctima era padre soltero. Trabajaba como estibador en el mercado central y hace pocas semanas trajo a su hijo a Lima. Juntos vivían en el cuarto alquilado donde se produjo el horrendo asesinato.





Esposos escondían herramienta para robar carros en pañales de sus hijos

No tenían reparos en usar a sus hijos para delinquir. Los esposos Segundo Seminario Veliz (40) y Diana Paola Taya Aquino (35), usaban a sus pequeños de 1 y 3 años para salir a robar autopartes de autos, en Ate. Junto a ellos fueron intervenidos el hermano de él y un adolescente de 17 años. Dentro de un maletín materno se encontró seis ‘peines’ dentro de los pañales.

El coronel PNP Carlos Alcántara, jefe de la División Policial Este 2, informó que varios miembros de la familia salían a bordo de un auto y ocultaban la herramienta conocida como ‘peine’ en los pañales de los niños.

“Aparentemente era una familia que regresaba de pasear. Pero las cámaras de videovigilancia del distrito de Ate, los grabó cuando cometían el acto delictivo y se dio aviso a los policías de la comisaría de Vitarte, cuyos agentes los atraparon en el auto de placa BKY-062 en el que se halló diversas herramientas. También fue intervenido Edwin Seminario Veliz, hermano de Segundo y el yerno de la mujer, de apenas 17 años. Oculto en los pañales se hallaron las herramientas conocidas como ‘peines’”, sostuvo el oficial de la policía.





