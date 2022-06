Un sicario, que sería venezolano, de estatura alta y delgado, asesinó de 15 balazos al padre de familia John Alice Aguilar Roldan (30), cuando compraba medicinas para su hijito enfermo, en San Antonio de Jicamarca.

La víctima llegó a bordo de su auto y en compañía de su pareja, quien tiene dos meses de embarazo, hasta la botica ‘Farmaquimica’, ubicada en el sector Paraíso del Valle mz. F lote 8 en el anexo 22 de Jicamarca. Se bajó de su vehículo e ingresó para comprar un jarabe para la tos para su niño mayor.

Puede ver: Agarran a sospechosos en auto con armas y droga

El taxista John Alice Aguilar Roldan (30), fue asesinado de 15 balazos por sicarios en Jicamarca. (Foto: Mónica Rochabrum/trome)

Apenas hizo su pedido, un desconocido ingresó raudamente al recinto y lo atacó a balazos por la espalda a pesar que había una cliente que era atendida. Le disparó cinco veces.

El hombre gravemente herido volteó y se le enfrentó. Ambos forcejearon y el padre de familia logró quitarle el casco de motociclista al sicario. Luego cayó en la puerta del local y allí fue rematado de varios balazos.

Puede ver: Vecinos hartos de asaltos masacran a presunto delincuente

El taxista John Alice Aguilar Roldan (30), fue asesinado de 15 balazos por sicarios en Jicamarca. (Foto: Mónica Rochabrum/trome)

El atacante salió corriendo y escapó con su cómplice en una moto lineal.

El taxista John Alice Aguilar Roldan (30), fue asesinado de 15 balazos por sicarios en Jicamarca. (Foto: Mónica Rochabrum/trome)

“Mi hermano le ganó la custodia a su expareja y vive con sus dos niños. Uno de ellos estaba enfermo y fue a comprar medicina. Un sicario ingresó al local y le disparó por la espalda. Sabemos que el sujeto es venezolano porque su cómplice le gritó que se apure para escapar. No sabemos porqué ha sido”, dijo Cinthia Aguilar (33).

La víctima laboraba como taxista y con su combi.





Balean a dueño de chifa que se enfrentó a delincuentes para evitar secuestro de su hija y asalto al local

El dueño de un chifa identificado como Víctor Braulio Fonseca Vivanco resultó herido de bala tras enfrentarse a unos delincuentes para evitar el secuestro de su hija y el asalto de su local, situado en la zona de San Antonio de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según familiares del agraviado, la actitud del propietario del negocio de exponer su vida para defender a su familiar y el local es porque era la tercera ocasión que era víctima de la delincuencia. El hombre de 42 años recibió dos impactos de bala en el abdomen.

Imágenes difundidas por América Noticias muestran que cámaras de seguridad registraron la huida de los dos sujetos involucrados en el asalto al restaurante, ubicado a la altura de la Av. Túpac Amaru, en el anexo 22. Ambos eran escoltados por otro cómplice que iba a bordo de un mototaxi.

“Eran uno alto y otro de mediana estatura. Ellos apuntaron a mi papá con la pistola”, contó la hija del dueño del chifa. Agregó que los malhechores se llevaron S/350 de la caja registradora que era el dinero de las ganancias del día.

“Uno de ellos volteó y me miró y le dijo ‘dame las llaves del carro o me llevo a tu hija’. Entonces, mi papá botó las llaves al piso, uno de ellos se agachó y cogió las llaves. Mi papá agarró una silla y lo golpeó. El que me apuntó con el arma volteó hacia mi papá y le disparó en el pecho”, relató la adolescente de 15 años.





También lee: