Tras la investigación que inició la Fiscalía por presunto lavado de activos al holandés Joran van der Sloot y a su esposa Lady Figueroa Uceda (29), su suegro Carlos Figueroa Guerra (49) salió al frente y pidió que respondan a la Justicia y digan la verdad.



“No puedo creer que mi hija esté involucrada en este delito. Cuando revisé el periódico me enteré de esto. No sé nada de ella desde hace dos años, solo le pido que enfrente su problema si es verdad y se ponga a derecho. Quiero que sepa que tiene todo mi apoyo, no la abandonaré”, aseguró a Trome en conversación telefónica.

28 AÑOS DE PRISIÓN



Agregó que Joran, condenado a 28 años de prisión por la muerte de la peruana Stephany Flores, fue una mala influencia para ella y la ha llevado hasta esta situación.



Lady es contadora, se casó con el holandés en el 2014 en el penal de Piedras Gordas y fruto de su amor tienen una hija de 4 años.

“Nunca estuve de acuerdo con la boda, pero no podía oponerme, la relación es de dos y hasta les di mi bendición. Ella siempre le llevaba ropa y comida a la cárcel”, comentó don Carlos, quien es de San Juan de Lurigancho.



El diario holandés De Telegraaf reveló que la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima viene investigando a la pareja por lavado 350 mil dólares.

Las pesquisas se iniciaron luego de que una cadena de casinos presentara una denuncia por estafa contra ambos.





SEPA QUE...



- Con el dinero lavado, Lady Figueroa habría comprado un lujoso departamento, pero en Registros Públicos solo aparece como propietaria de dos vehículos que ya fueron vendidos.

- Hasta el 2014, Joran van der Sloot estuvo en Piedras Gordas, pero fue trasladado al penal de Challapalca (Tacna).