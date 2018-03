Keiko Fujimori: Prefiere no ver a Kenji y le desea suerte al lado de PPK [VIDEO y FOTOS]

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, rompió su silencio en entrevista con Beto Ortiz. La hija de Alberto Fujimori se manifestó sobre su relación con Kenji a nivel político y personal. Keiko Fujimori también habló sobre el indulto a su padre y la vacancia presidencial en contra de PPK.



Kenji



Keiko Fujimori manifestó que no tiene una buena relación con Kenji Fujimori por tener diferencias políticas y que "prefiere no verlo". La lideresa de Fuerza Popular manifestó que su hermano prefirió estar a favor de Pedro Pablo Kuczynski. "Él ha decidido estar al lado del Presidente", sentenció la actual cabeza del fujimorismo.



Avengers

En otro pasaje de la entrevista se refirió a los congresistas que renunciaron a Fuerza Popular y manifestó que "no es fácil pertenecer a la bancada de la oposición y que siempre se les criticará". Keiko Fujimori manifestó que no tiene miedo más personas de vayan de Fuerza Popular.



PPK



"Creo que el Presidente debe de dar un paso al costado", manifestó Keiko Fujimori sobre el actual mandato de PPK. La salida del mandatario "aliviaría" la situación actual del Perú. Keiko Fujimori apuesta por Vizcarra para calmar las aguas.



"No somos una bancada obstruccionista", manifestó Keiko Fujimori y respondió a Mercedes Araoz que indico que la vacancia presidencial solo busca desestabilizar al país.

Keiko Fujimori

Barata



Keiko Fujimori también respondió sobre su relación con Odebrecht. La lideresa de Fuerza Popular manifestó queJaime Yoshiyama y Augusto Bedoya le habían dicho que no recibieron dinero de Jorge Barata. "Yo confío en Yoshiyama y Bedoya", señaló Keiko Fujimori.



"Yo creo que la investigación llevará a que todos podamos conocer la verdad. Cuando salieron las declaraciones de Barata, señala que él (Yoshiyama) se había fugado. A penas regresó Yoshimaya se presentó en el Ministerio Público para declarar de manera inmediata. Los detalles de sus finanzas no las conozco", Indica Keiko Fujimori. "Confío en su palabra (de Yoshiyama)", sentenció la lideresa de Fuerza Popular.



Ramírez



En referencia al allanamiento de las casas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, Keiko Fujimori manifestó que existe una intención política de desprestigiar a Fuerza Popular. "No hay una equidad en el trato de las investigaciones", dice Keiko Fujimori.



"Yoshiyama me recomendó a Joaquín Ramírez", manifestó que Keiko Fujimori. La hija de Alberto Fujimori indicó que existieron varios aspectos que afectaron su campaña presidencial. "La investigación (de Ramírez) se inició con un correo anónimo. Me corresponde esperar la investigación completa", indica Keiko Fujimori. "No he conversado con él pero sé que está feliz en el sector privado".



Keiko Fujimori hizo un llamado para que las mujeres participen más en política. Keiko aún no confirmó si participará en las elecciones del 2021.



En otro pasaje de la entrevista, Keiko se pronunció sobre la pena de muerte a los violadores. "Yo, en lo personal, estoy a favor de la pena de muerte en el caso de los niños", manifestó Keiko Fujimori en el programa de Beto Ortiz.