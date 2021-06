Habían cometido ocho robos y cuando estaban por concretar el noveno, perdieron. Dos hombres armados tomaron por asalto una tienda de venta de celulares ‘Bitel’, amarraron con precinto de seguridad a un trabajador y lo metieron al baño, en La Victoria. Al verse descubiertos se enfrentaron a la policía y terminaron detenidos.

El trabajador venezolano Nelson Paredes Ángel (24), contó que estaba en la tienda de venta de celulares ‘Bitel’, ubicada en avenida Canadá 1727, cuando dos hombres ingresan como clientes. Preguntaron por el precio de un celular y de pronto uno de ellos lo encañonó con una pistola en la cabeza.

Dos hombres armados tomaron por asalto una tienda de venta de celulares ‘Bitel’, amarraron con precinto de seguridad a un trabajador y lo metieron a un baño, en La Victoria. (foto: Mónica Rochabrum)

“¡Ya perdiste¡”, le gritó el hampón armado mientras su cómplice lo golpeaba y empujaba al baño del local. Luego lo amarraron de pies y manos con precintos de seguridad. “Ambos sujetos salieron y empezaron a robar. Escuché que entró una clienta y ellos le dijeron que no hay sistema, pero ella siguió preguntando por precio de los celulares. Luego me di cuenta que los precintos de los pies no estaban seguros y los pude abrir. Salí corriendo, pese a que uno estaba en la puerta”, dijo el joven, que salió corriendo sin zapatos a pedir ayuda.

Los dos hampones salieron corriendo. Pero afortunadamente un policía de Tránsito Sur 1 lo persiguió y el ladrón le apuntó en la cabeza. El agente hizo disparos disuasivos al aire y redujo a Harold Arena Laurente (25), ‘Perrote’. Su cómplice escapó corriendo y subió a un bus de transporte público, pero no contó con que era perseguido por varias brigadas de policías del Escuadrón de Emergencia Sur 1 y lo atraparon en el bus en la cuadra 19 de la avenida San Luis. Este fue identificado como Alfredo Junior Flores Agurto (32), ‘Zorrillo’. Ambos fueron trasladados a Depincri La Victoria.

El agraviado, quien tenía visibles signos de haber sido golpeado en espalda, tórax y brazos, fue auxiliado por los policías y conducido a la dependencia policial.

“Estos sujetos son los que ingresaron como clientes, incluso usando la misma ropa, en ocho locales donde robaron costosos equipos telefónicos y dinero. Incluso en una tienda en Villa María del Triunfo, amarraron a los trabajadores y se pusieron casacas de la empresa para atender a los clientes que ingresaban al local preguntando por celulares. En todos los locales hay cámaras de seguridad de los robos que estos sujetos cometieron en los distritos de Villa María del Triunfo, Lurín, San Luis y Villa El Salvador”, contó el dueño del local.





